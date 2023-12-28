Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın başkanlık yarışı ile ilgili önemli karar /28 Aralık 2023 09:57

Trump'ın başkanlık yarışı ile ilgili önemli karar

Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın Kongre baskınındaki rolü nedeniyle 2024 Başkanlık Seçimleri'nde oy pusulasından çıkarılması talebiyle yapılan başvuruyu görüşmeyi reddetti.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Michigan Yüksek Mahkemesi'nin, eyaletin başkanlık ön seçim oy pusulasından diskalifiye edilmesini öngören temyiz başvurusunu reddetmesiyle başkanlık yarışı yolunda önemli bir kazanım elde etti.

Michigan Yüksek Mahkemesi, alt mahkemeden gelen Trump’ın eyalet seçim pusulasından çıkarılması davasını ele almayacağını açıkladı.

Michigan’da dört seçmen, 6 Ocak 2021 tarihli ABD Kongre Binası'na yapılan saldırıdaki rolü nedeniyle Trump'ın 27 Şubat'taki ön seçimlerden men edilmesi talebiyle dava açmıştı.

Seçmenler,ABD Anayasası'nda yer alan ve başkanlık yemini ettikten sonra "başkaldırı ve isyana" karışan kişilerin görev yapmasını yasaklayan hüküm uyarınca Trump'ın başkanlık görevinde bulunamaması gerektiğini savunuyordu.

Trump’ın Anayasa’nın 14. Maddesi uyarınca bu suçu işlediğini ileri süren davacılar, bu nedenle eyaletteki başkanlık yarışına katılamaması gerektiğini iddia ediyordu.

Mahkeme kısa karar metninde, alt mahkemenin davayı ele almasına atıfla, "Başvurunun bu Mahkeme tarafından incelenmesi gerektiğine ikna olmadık" ifadesine yer verdi.

Eyalet yasalarının seçim yetkililerine başkanlık ön adaylarının uygunluğunu denetleme konusunda herhangi bir hareket alanı tanımadığı belirtildi.

Alt mahkemede Donald Trump’ın lehine sonuçlanan karar, temyiz için Michigan Yüksek Mahkemesi’ne taşınmıştı.

Yüksek Mahkeme'nin davayı görüşmeyi reddetmesi ile Trump'ın, bu eyalette seçim pusulalarında yer alıp alamayacağı tartışması da kapanmış oldu.
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