Endonezya'da 'Arakan' protestosu

Arakanlı Müslümanlar (Rohinyalar), Myanmar'daki ordu ve Budist çetelerin 2017'de gerçekleştirdiği soykırımdan kaçarak Bangladeş'e sığındı. Şimdilerde ise derme çatma teknelerle haftlar süren tehlikeli deniz yolculuklarının ardından Malezya ve Endonezya gibi Müslüman ülkelere ulaşmaya çalışıyor.



Endonezya'nın Açe eyaletinde yüzlerce üniversite öğrencisi, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 130 civarındaki Rohingya sığınmacının kaldığı geçici bir barınağa baskın düzenleyerek bu kişileri, kaldıkları yeri terk etmeye zorladı.



Farklı üniversitelerin amblemlerinin bulunduğu ceketler giyen öğrenciler, eyaletin başkenti Banda Açe'de 137 Rohingya mültecinin kaldığı bir hükümet etkinlik salonuna saldırdı.



Öğrenciler, yetkiilerden Rohingyaların sınır dışı edilebilmesi için en yakın göçmen bürosuna götürülmelerini istedi.



Kaydedilen videolarda öfkeli öğrenciler, "onları kovun" ve "Açe'deki Rohingyaları reddedin" sloganları atarken görülüyor.



Ayrıca görüntülerde bazı öğrenciler, Rohingyaların eşyalarını tekmeliyor.



Mülteci kadın ve çocuklar ise gözyaşları içerisinde öğrencilere, kendilerine saldırmaması için yalvarırken diğer yanda eşyaları tekmelenen erkeklerin yere bakışları göze çarpıyor.



"Rohinyalar" olarak bilinen Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'daki ordu ve Budist çetelerin 2017'de gerçekleştirdiği soykırımdan kaçarak Bangladeş'e sığındı.



Şimdilerde kendi imkanlarıyla, derme çatma teknelerle haftlar süren tehlikeli deniz yolculuklarının ardından Malezya ve Endonezya gibi Müslüman ülkelere ulaşmaya çalışıyor.



Kasım ayından bu yana 1,500 civarında Rohingya mülteci, Endonezy'nın Açe eyaletinin kıyılarına ulaştı.



Birleşmiş Milletler'e göre bu rakam, son sekiz yılın en büyük akını.



Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) bulunduğu teknelerinden bazıları zaman zaman bölgel halkı tarafından reddedilirken, bazı durumlarda geri denize itildiler ve bir kısmı ise teknelerinin alabora olması nedeniyle denizde hayatını kaybetti.



Bugünkü saldırıda olay yerinde bulunan bir gazeteciye göre eylemciler, korkmuş haldeki mültecileri koruyan polisle de arbede yaşadı.



Ancak muhabire göre polisler daha sonra Rohingya mültecilerin öğrenciler tarafından buradan götürülmesine izin verdi.



Alanda lastik yakan öğrenciler, Rohingyaların taşınıp götürülmesi için kamyonlar da hazırlamıştı.



Ayrıca olay bölgesinde bulunan basın mensupları, bu kişilerin başka bir hükümet binasına nakledilmesi sırasında polisin, sığınmacıların kamyonlara binmelerine yardımcı olduğunu gördüklerini de aktardı.



Emniyet kaynakları, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.



BM Mülteci Ajansı, olayın mültecileri şok ve travma içinde bıraktığı açıklamasında bulundu.



Yapılan açıklamada "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği mültecilerin güvenliği konusunda derin endişe duymakta, kolluk kuvvetlerine tüm bu çaresiz insanların ve insani yardım personelinin korunmasını sağlamak için acil eylem çağrısında bulunmaktadır" denildi.



BM'nin açıklamasının devamında, "Mültecilere yönelik saldırı münferit bir eylem olmayıp, mültecilere yönelik yanlış bilgilendirme, dezenformasyon ve nefret söylemi içeren koordineli bir sosyal medya kampanyasının sonucudur." ifadelerine yer verildi.



Kendileri de on yıllar süren kanlı çatışma süreci geçiren birçok Açe sakini, aynı dine (Müslüman) mensup oldukları Rohingyaların içinde bulunduğu duruma sempati ile yaklaşıyor.



Ancak bazı Açeliler, Rohingyaların 'sınırlı kaynaklarını tükettiğini' ve zaman zaman halkla çatışmaya girdiğini ileri sürerek 'sabırlarının sınandığını' iddia ediyor.