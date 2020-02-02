Samanyolu Haber /Ekonomi / İstanbul enflasyonu: Salatalık fiyatı %41.99 arttı /02 Şubat 2020 13:21

İstanbul enflasyonu: Salatalık fiyatı %41.99 arttı

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 41.99 ile yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık oldu.

SHABER3.COM

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın ocak ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 41.99 ile salatalık olduğu belirtildi.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 89'unun perakende fiyatı artarken, 49 ürünün fiyatı düştü, 104 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ocak ayında gıda harcamaları, yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık, yüzde 41.99 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; yüzde 40.87 ile domates, yüzde 36.48 ile mandalina, yüzde 35.46 ile yeşil soğan, yüzde 28.45 ile kabak, yüzde 23.67 ile mahkeme ve avukatlık ücretleri oldu.

Geçen ay giyim harcamaları, kadın giyimi alt grubunda yer alan etek, yüzde 16.99 gerileme göstererek fiyatı en çok azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 15.36 ile kadın pardesüsü, yüzde 14.52 ile kadın kazağı, yüzde 13,92 ile kadın elbisesi, yüzde 13.80 ile çocuk ceketi ve yüzde 13.77 ile çocuk pantolonu oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul enflasyonu: Salatalık fiyatı %41.99 arttı Sonraki Haber >>

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Aracın deposu alev aldı

Aracın deposu alev aldı

İlginç kaza: Otoparkta adama geyik çarptı

İlginç kaza: Otoparkta adama geyik çarptı

Sütunlar da 'Çin malı' çıkınca

Sütunlar da 'Çin malı' çıkınca

Biz 10 liraya aldık patates soğanı...

Biz 10 liraya aldık patates soğanı...

Bill Gates 2018'deki sunumda simüle etmiş: 33 milyon kişi ölüyor

Bill Gates 2018'deki sunumda simüle etmiş: 33 milyon kişi ölüyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:04:05