İstanbul Havalimanı'nda sürpriz görevden alma

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu görevden alındı.



2018 yılında Yusuf Akçayoğlu’nun istifasının ardından İGA’da CEO koltuğuna oturan Kadri Samsunlu’nun neden görevden alındığı bilinmiyor.



İGA’dan yapılan açıklamada “CEO'muz Sayın Kadri Samsunlu ile ortak şekilde yürüttüğümüz bir sürecin sonucunda yollarımızı ayırmaya karar verdiğimizi bildirmek isteriz” denildi.



Samsulu’dan boşalan CEO’luk görevine vekaleten şirkette CFO olarak görev yapan Selahattin Bilgen atandı.



İGA’nın yüzde 55’lik hissesi Kalyon Holding, yüzde 45’lik hissesi Cengiz Holding bünyesinde bulunuyor.