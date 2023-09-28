Adana Demirspor Beşiktaş maçında gol yağmuru

Sözcü'de yer alan habere göre Trendyol Süper Lig’de 3. haftanın erteleme maçında Yukatel Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 4-2 galip tamamladı.



Adana Demirspor’a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Younes Belhanda, 17. dakikada M’baye Niang, 59. dakikada Emre Akbaba ve 75. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Beşiktaş’ın golleri 79. dakikada Vincent Aboubakar ve 89. dakikada Milot Rashica’dan geldi.



Tarihinde ilk kez Beşiktaş ağlarına dört gol bırakan Adana Demirspor, rakibini 35 yıl sonra ilk kez mağlup etmiş oldu. Beşiktaş ise, Trabzonspor deplasmanında aldığı 3-0’lık mağlubiyetin ardından üst üste ikinci deplasman maçından da yenik ayrılmış oldu.



Bu galibiyetle Adana Demirspor puanını 11’e yükseltirken, Beşiktaş 10 puanda kaldı.



ADANA DEMİRSPOR MAÇA HIZLI BAŞLADI



Adana Demirspor, maçın hemen başında 9 dakika arayla bulduğu gollerle iki farklı öne geçti.



Gol perdesini Younes Belhanda açtı. Ceza sahası dışında Vincent Aboubakar’dan topu kapan Younes Belhanda, hızla ilerleyerek ceza sahası dışından kaleye gönderdiği düzgün şutuyla meşin yuvarlağı Mert Günok’un sağından köşede ağlarla buluşturdu.



Farkı ikiye çıkaran gol, M’baye Niang’dan geldi. Semih Güler’in uzun pasıyla topla buluşan M’baye Niang, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert ve düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı Mert Günok’un sağından köşede ağlarla buluşturmayı başardı.



ADANA DEMİRSPOR FARKI AÇTI



İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Adana Demirspor’da Emre Akbaba, takımının üçüncü golünü kaydetti. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Yusuf Sarı’nın ceza alanına gönderdiği ortasında, ön direkten Nani’nin kafayla indirdiği topu önünde bulan Emre Akbaba, arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla farkı üçe çıkardı.



Adana Demirspor, Yusuf Erdoğan’ın ağlara gönderdiği topla farkı açtı. Bu golle Adana Demirspor, tarihinde ilk kez Beşiktaş’a bir maçta dört gol atmış oldu.



BEŞİKTAŞ GEÇ AÇILDI



Beşiktaş, maçta son bölüme girilirken bulduğu iki golle farkı indirdi.



Önce Vincent Aboubakar sahneye çıktı. Vedat Karakuş’un uzaklaştırmadığı topu önünde bulan Vincent Aboubakar, ceza alanında sol çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Vedat Karakuş’un yanından uzak köşede ağlarla buluşturdu.



Maçın son dakikasında Beşiktaş, Milot Rashica ile bir gol daha buldu. Cenk Tosun’un pasıyla topla buluşan Milot Rashica, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutuyla meşin yuvarlağı Vedat Karakuş’un sağından ağlara gönderdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 4-2 Adana Demirspor’un üstünlüğü ile sona erdi.