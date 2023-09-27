Samanyolu Haber /Gündem / Amasra katliamında bilirkişi raporu ortaya çıktı: TTK yüzde 100 kusurlu /27 Eylül 2023 23:11

Amasra katliamında bilirkişi raporu ortaya çıktı: TTK yüzde 100 kusurlu

Amasra'da 43 madencinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin açılan davalardan birinde dosyaya giren bilirkişi raporuna göre, "Kazada kaçınılmazlık faktörü yok, TTK yüzde 100 kusurlu" çıktı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Amasra İşletmesi'nde 43 madencinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı.

14 Ekim 2022 günü meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencilerden Aziz Köse'nin ailesinin TTK aleyhine açtığı maddi ve manevi tazminat davasında dosyaya giren raporu CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz paylaştı.

Bilirkişi heyetinin Zonguldak 2. İş Mahkemesi'ne gönderdiği raporda 9 maddede sıralanan ihmaller nedeniyle "TTK Genel Müdürlüğü'nün kazanın meydana gelmesinde yüzde 100 kusurlu olduğu" ve "Kazanın oluşumunda kaçınılmazlık faktörünün bulunmadığı kanaatine varılmış olup" ifadeleri yer aldı.

TEDBİRLER ALINSAYDI...

CHP'li Yavuzyılmaz, bilirkişi raporunu sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü: "Amasra maden faciasının bilirkişi heyeti raporuna ulaştık Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü kazanın meydana gelmesinde %100 kusurlu! Kazanın oluşumunda kaçınılmazlık faktörü yok! Yani tedbirler alınsaydı 43 madencimiz hayatını kaybetmeyecekti…"
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