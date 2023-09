ABD’deki Halkbank davası temyiz duruşması 11 Aralık’ta

İran’a yönelik yaptırımları delmekle suçlanan Halkbank’ın İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’ndeki davası devam ediyor.



Davayla ilgili duruşma 11 Aralık’ta yapılacak



Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre, Mahkemenin başyargıcı Debra Ann Livingston’un yazılı emrinde tarafların duruşmada karşılıklı olarak dinleneceğini, savcılık ve Halkbank avukatlarına, savunma ve iddiaları için eşit oranda söz hakkı tanınacağını ifade edildi.



Duruşma öncesinde belirlenecek bir tarihteyse hem Halkbank hem de New York Güney Bölgesi Başsavcılık yetkililerinin katılacağı dava dosyasıyla ilgili bir toplantının gerçekleştirileceği belirtildi.



New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, geçtiğimiz ay Halkbank’ın İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’ne sunduğu dilekçeye mahkeme tarafından belirlenen tarihte yanıt vermedi. Başsavcılık, İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’ne, ek süre hakkını kullanmak istediğini belirterek ileri bir tarihte Halkbank avukatlarının argümanlarına yanıt vereceğini kaydetti.



Halkbank, New York’taki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’ne 71 sayfadan oluşan savunma dilekçesini avukatı Robert M. Carry’nin imzasıyla sunmuştu. Temyiz talebiyle ilgili mahkemeye sunulan dilekçede bankanın yüzde 91’inin Türkiye Cumhuriyeti Varlık Fonu’na ait olduğu, bankanın “Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası” (FSIA) kapsamına girdiği ve bu nedenle ABD’de yargılanamayacağı görüşünü yinelemişti.



Dilekçede, “İster federal ister eyalet mahkemeleri olsun, başka bir ülkeye, bir ulusa dava açmaları için bu sınırsız yetki verilirse, sınırdan geçen mültecilerden iklim değişikliğine kadar dünya meseleleri konularında, eyalet veya yerel savcılara kendi yetki alanlarında suçlamada bulunmaları ve bir ülke aleyhine ceza davası açmaları için pek çok fırsat sunar’” ifadesi kullanılmıştı.



Halkbank, ABD’nin aleyhlerine hazırladığı iddianamede yer alan suçlamalarla ilgili eylemlerin Türkiye’de, Türk egemenliğinin sınırları içinde gerçekleştiğini belirtilerek, “Bu dava, nihai olarak başarılı olursa, Halkbank’ın faaliyet kabiliyetini zayıflatacak, aynı zamanda Türkiye’ye doğrudan zarar verecektir” iddiasında bulunmuştu.



New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın, mahkemeden istediği ek süre sonunda 11 Aralık’ta yapılacak duruşma öncesinde Halkbank’ın iddialarına cevap vermesi bekleniyor.



Halkbank davasını gündemine alan ABD Anayasa Mahkemesi, 19 Nisan’da kararı yeniden değerlendirmesi için New York İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’ne göndermişti.



Davada bankaya, “ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek” suçlaması yöneltiliyor.