İstanbul seçmeninden AKP’ye kötü haber

ORC’nin 10-23 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul’un 39 ilçesinde gerçekleştirdiği Siyasi Eğilimler Araştırması’nın sonuçları açıklandı.





Sonuçları sosyal medya hesabından duyuran ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2018 genel seçim sonuçlarına göre İstanbul genelinde 9 puan oy kaybettiği, 2 ay önce yapılan anket çalışması ile kıyaslandığında ise AK Parti’nin İstanbul’da oylarını 3 puan artırdığı görülmektedir” dedi.





AKP’NİN OY ORANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK





– Haziran 2018: Yüzde 42.7 (seçim sonucu)





– Ağustos 2022: Yüzde 30.2 (-12.5) (anket sonucu)





– Ekim 2022: Yüzde 33.2 (-9.5) (anket sonucu)





İYİ PARTİ YÜZDE 10.4 YÜKSELİŞE GEÇTİ





Mehmet Pösteki, CHP ve İYİ Parti’yle ilgili ise şu değerlendirmelerde bulundu:





– CHP’ye baktığımızda, İstanbul genelinde oylarını 1.5 puan artırdığı ve 2018 deki yüzde 26.4’lük oyunu ise yüzde 28.1’e yükselttiği tespit edilmiştir.





– İYİ Parti’nin 39 ilçenin tamamında oylarını artırdığı, İstanbul geneline baktığımızda, oy oranını yüzde 8’den yüzde 18.4’e yükselttiği görülmektedir.





Kararsızlar dağıtılmış haliyle İstanbul’da ilk 3 parti ve oy oranları şu şekilde oldu:





– AKP: Yüzde 33.2

– CHP: Yüzde 28.1

– İYİ Parti: Yüzde 18.4