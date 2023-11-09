İstanbul trafiğini sağanak vurdu: Yoğunluk yüzde 80

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde sağanak halinde etkili oluyor. Yağmurun etkisiyle İstanbul trafiğinde yoğunluk erken saatlerde başladı. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre yoğunluk yüzde 80'e geldi



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış gece saatlerinde başladı. Gece saatlerinde yaşanan yağmur geçişleri sabah saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı.



Sağanak yağış İstanbul trafiğinin de erken başlamasına sebep oldu.



iBB Cep Trafik uygulamasında trafik yoğunluğu, saat 08.10 itibariyle yüzde 78 olarak ölçüldü.