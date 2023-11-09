Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul trafiğini sağanak vurdu: Yoğunluk yüzde 80 /09 Kasım 2023 10:13

İstanbul trafiğini sağanak vurdu: Yoğunluk yüzde 80

İstanbul trafiğinde yoğunluk yağmurun da etkisiyle erken saatlerde başladı. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre yoğunluk yüzde 80'e geldi.

SHABER3.COM

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde sağanak halinde etkili oluyor. Yağmurun etkisiyle İstanbul trafiğinde yoğunluk erken saatlerde başladı. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre yoğunluk yüzde 80'e geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış gece saatlerinde başladı. Gece saatlerinde yaşanan yağmur geçişleri sabah saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı.

Sağanak yağış İstanbul trafiğinin de erken başlamasına sebep oldu.

iBB Cep Trafik uygulamasında trafik yoğunluğu, saat 08.10 itibariyle yüzde 78 olarak ölçüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul trafiğini sağanak vurdu: Yoğunluk yüzde 80 Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:55:16