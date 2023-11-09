Samanyolu Haber /Politika / 'Adalet Bakanı(!)' Yargıtay darbesine sessiz /09 Kasım 2023 10:17

'Adalet Bakanı(!)' Yargıtay darbesine sessiz

Yargıtay'ın AYM kararı hakkında yorum yapmayan Adalet Bakanı Tunç, kararı darbe olarak niteleyen siyasileri eleştirerek "Sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur" dedi.

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Yargıtay'ın Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay için ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması kararı hakkında açıklama yapmayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karar hakkındaki eleştirileri hedef aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok siyasi parti "Karar Meclis'e, Anayasa'ya karşı darbe girişimidir" değerlendirmesi yaptı. Bakan Tunç bu eleştirileri, "Son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir" diyerek eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, şunları yazdı:

"Gezi kalkışması sebebiyle Türk Ceza Kanununun 312. maddesi uyarınca, 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen kesinleşmiş mahkumiyet hükmü sonrasında, bu hükümle ilgili olarak verilen Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde 'Meclise yönelik darbe yapıldığı' şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür."
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