Samanyolu Haber /Politika / Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz /09 Kasım 2023 10:24

Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz

Asal Araştırma Şirketi, yerel seçim anketlerine devam ediyor. Şirket, son araştırmasında İstanbul ve Ankara seçmenine “Bu pazar yerel seçim olsa Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?” diye sordu.

SHABER3.COM

Yapılan anketin sonuçlarını paylaşan firma, “Saha çalışması devam etmektedir. Araştırma seçmen yaşı olan 18 ve üzeri yaş grupları ile gerçekleştirilmekte. Örneklemin, ilçelere göre dağılımında son genel seçimlerdeki seçmen sayısı baz alınmakta, kadın ve erkek nüfusun dengeli dağıtılmasına özen gösterilmekte. Elde edilen veriler SPSS paket programı ortamında analiz edilecek. Analizler neticesi elde edilen bulgular ASAL Araştırma Danışmanlık uzmanlarınca yorumlanarak rapor haline getirilecek” ifadelerini kullandı.

İşte anketten çıkan sonuçlar:

AKP'NİN İSTANBUL ADAYI KİM OLMALI?

Murat Kurum:%25,6
Mehmet Tevfik Göksu:%14,2
Adil Karaismailoğlu:%10,8
Fahrettin Koca:%10,0
Süleyman Soylu:%9,4
Hilmi Türkmen:%4,0
Şadi Yazıcı:%3,8
Osman Nuri Kabaktepe:%3,2
Mehmet Ergün Turan:%3,0
Mustafa Varank:%3,0
Mustafa Demir:%2,6
Abdullah Özdemir:%2,0
Deniz Köken:%1,8
Bünyamin Demir:%1,4
Diğer:%1,2
Fikrim yok/Cevap yok:%4,0



3-8 Kasım 2023'te yapılan İstanbul anketine 2.500 seçmen katıldı.

AKP'NİN ANKARA ADAYI KİM OLMALI?

Turgut Altınok:%22,5
İbrahim Melih Gökçek:%12,0
Süleyman Soylu:%9,6
Hakan Han Özcan:%8,2
Veysel Tiryaki:%5,6
Murat Ercan:%5,1
Murat Kurum:%5,1
Serhat Oğuz:%4,5
Fatih Şahin:%4,0
Murat Köse: %3,6
Enver Demirel:%2,5
Asım Balcı:%2,5
Mustafa Tuna:%2,4
Diğer:%3,5
Fikrim Yok/Cevap Yok:%8,9


1-8 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan ankete 2.000 seçmen katıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:54:32