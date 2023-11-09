Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz

İşte anketten çıkan sonuçlar:
AKP'NİN İSTANBUL ADAYI KİM OLMALI?
Murat Kurum:%25,6
Mehmet Tevfik Göksu:%14,2
Adil Karaismailoğlu:%10,8
Fahrettin Koca:%10,0
Süleyman Soylu:%9,4
Hilmi Türkmen:%4,0
Şadi Yazıcı:%3,8
Osman Nuri Kabaktepe:%3,2
Mehmet Ergün Turan:%3,0
Mustafa Varank:%3,0
Mustafa Demir:%2,6
Abdullah Özdemir:%2,0
Deniz Köken:%1,8
Bünyamin Demir:%1,4
Diğer:%1,2
Fikrim yok/Cevap yok:%4,0
3-8 Kasım 2023'te yapılan İstanbul anketine 2.500 seçmen katıldı.
AKP'NİN ANKARA ADAYI KİM OLMALI?
Turgut Altınok:%22,5
İbrahim Melih Gökçek:%12,0
Süleyman Soylu:%9,6
Hakan Han Özcan:%8,2
Veysel Tiryaki:%5,6
Murat Ercan:%5,1
Murat Kurum:%5,1
Serhat Oğuz:%4,5
Fatih Şahin:%4,0
Murat Köse: %3,6
Enver Demirel:%2,5
Asım Balcı:%2,5
Mustafa Tuna:%2,4
Diğer:%3,5
Fikrim Yok/Cevap Yok:%8,9
1-8 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan ankete 2.000 seçmen katıldı.