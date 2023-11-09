Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz

3-8 Kasım 2023'te yapılan İstanbul anketine 2.500 seçmen katıldı.









Yapılan anketin sonuçlarını paylaşan firma, “Saha çalışması devam etmektedir. Araştırma seçmen yaşı olan 18 ve üzeri yaş grupları ile gerçekleştirilmekte. Örneklemin, ilçelere göre dağılımında son genel seçimlerdeki seçmen sayısı baz alınmakta, kadın ve erkek nüfusun dengeli dağıtılmasına özen gösterilmekte. Elde edilen veriler SPSS paket programı ortamında analiz edilecek. Analizler neticesi elde edilen bulgular ASAL Araştırma Danışmanlık uzmanlarınca yorumlanarak rapor haline getirilecek” ifadelerini kullandı.İşte anketten çıkan sonuçlar:Murat Kurum:%25,6Mehmet Tevfik Göksu:%14,2Adil Karaismailoğlu:%10,8Fahrettin Koca:%10,0Süleyman Soylu:%9,4Hilmi Türkmen:%4,0Şadi Yazıcı:%3,8Osman Nuri Kabaktepe:%3,2Mehmet Ergün Turan:%3,0Mustafa Varank:%3,0Mustafa Demir:%2,6Abdullah Özdemir:%2,0Deniz Köken:%1,8Bünyamin Demir:%1,4Diğer:%1,2Fikrim yok/Cevap yok:%4,0Turgut Altınok:%22,5İbrahim Melih Gökçek:%12,0Süleyman Soylu:%9,6Hakan Han Özcan:%8,2Veysel Tiryaki:%5,6Murat Ercan:%5,1Murat Kurum:%5,1Serhat Oğuz:%4,5Fatih Şahin:%4,0Murat Köse: %3,6Enver Demirel:%2,5Asım Balcı:%2,5Mustafa Tuna:%2,4Diğer:%3,5Fikrim Yok/Cevap Yok:%8,91-8 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan ankete 2.000 seçmen katıldı.