Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul yine sallandı /11 Ocak 2020 17:37

İstanbul yine sallandı

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Silivri açıklarında meydana gelen depremin şiddetinin 4,7 olduğunu duyurdu.

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İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz depremle ilgili "Bu Marmara Denizi içinde hepimizin bildiği ana fayın, Kuzey Anadolu fayının üzerinde meydana gelen bir deprem. Geçenlerde de yine böyle bir deprem olmuş ve oldukça fazla bizi telaşlandırmıştı. Bu tür depremler önemli, dikkatle takip etmek gerekiyor. 

Biraz daha bilgilerin netleşmesi gerekiyor. Büyük deprem beklediğimiz bir kolda, bu fayın deprem üretme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan önemli. Ama bugün yarın deprem olacak gibi bir anlam da çıkarılmamalı. Şu anda olan depremin biraz daha zaman geçtikten sonra ne anlama geldikten sonra yeni bazı şeyler söylemek mümkün olacak" dedi. 

Deprem 16:38 sıralarında gerçekleşti ve yaklaşık 20 saniye sürdü.
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