Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da camide slogan attı, 2 kişiyi bıçakladı /08 Ocak 2024 22:36

İstanbul'da camide slogan attı, 2 kişiyi bıçakladı

İstanbul Valiliği, Fatih Camii içerisinde slogan atan Ö.S. isimli bir kişinin cami imamı Galip Usta ve bir kişiye bıçakla saldırdığını açıkladı. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

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İstanbul Valiliği, saat 19.15 sıralarında Ö.S. isimli bir kişinin Fatih Camii içerisinde slogan attığını duyurdu. Fatih Camii imamı Galip Usta'nın Ö.S.'yi uyararak dışarı çıkmasını istediğini belirten valilik, bu sırada Ö.S.'nin Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla yaraladığını açıkladı.

"İKİ YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMAMAKTADIR"

Valiliğin açıklamasının devamında "Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.
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