Samanyolu Haber /Gündem / Kızıl Goncalar’a mahkeme engeli /08 Ocak 2024 23:25

Kızıl Goncalar’a mahkeme engeli

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve bazı tarikat ve medya organlarının tepki gösterdiği Kızıl Goncalar dizisi RTÜK'ün cezalarını onaylayan mahkeme kararı yüzünden yayınlanamıyor. Dizinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı iki mekandaki çekim izinleri iptal edilmişti.

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Özgü Namal ile Özcan Deniz’in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından hem para hem de 2 kez program durdurma cezasına çarptırıldı.

Bold Medya'da yer alan habere göre çekimleri devam eden dizinin üçüncü bölümünün ise bu akşam yayınlanması bekleniyordu. Ancak mahkeme RTÜK’ün durdurma cezasını onayladı.

Yapımcı Faruk Turgut, mahkemenin RTÜK kararını onayladığını şu sözlerle duyurdu:

“Bu akşam yayın yok. İdare mahkemesi ve bölge idare mahkemesi, RTÜK'ün verdiği yayın durdurma kararını onayladı. Kızıl Goncalar’ın yayınını yapamıyoruz.”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) geçtiğimiz hafta Halk TV, KRT, Sözcü Televizyonu, TELE1, TGRT ile beraber FOX TV’ye de ceza vermişti.

8 Aralık’ta ilk bölümünün yayınlanmasının ardından bazı tarikat ve medya organları tarafından hedef gösterilen Kızıl Goncalar dizisi nedeniyle RTÜK, FOX TV’ye yüzde 3 idari para cezası ve 2 kez program durdurma yaptırımı uygulamıştı. Kızıl Goncalar’ın, “toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar” içerdiği savunulmuştu.

RTÜK’ün CHP’li üyesi Tuncer Keser, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kızıl Goncalar’a ceza verilmesinin nedenlerinden birinin dizideki ‘börek sahnesi’ olduğunu belirtmişti.
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