İstanbul'da güvenliğin olmadığının görüntüsü: Maganda bakın nasıl saldırdı

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Moda’da önceki gün dört arkadaştan biri, sokak ortasında pantolonunu indirip bir binanın önüne işedi. Bu sırada eşiyle birlikte evine giden bir vatandaş ise bu kişiye tepki gösterdi.
Uyarıya aldırış etmeyen şahıs bu kez de kendisini uyaran adamın karısının üzerine idrarını yaptı. Bununla da yetinmeyen maganda arkadaşlarıyla adamı darp etti. İğrenç olayın görüntülerini paylaşan Ayhan Sicimoğlu ise sosyal medyadan isyan etti.
"EVİNİN ÖNÜNE İŞİYOR"
Sicimoğlu 'öldürün öldürün' naraları ile arkadaşının darp edildiğini belirterek şu notu düştü:
"Dün gece Moda’nın ana caddesine çıkan bir sokağın girişine doğru 4 hergele (filmde görülüyor), biri donu indirmiş, dikkat fermuar değil pantolon aşağıda arkadaşımın evinin önüne işiyor. Arkadaşımda karısı ile eve geliyor. Napıyorsun kardeşim deyince sana mı soracağım lan işeyeceğim yeri diyor ve dönüp karısının üzerine işemeye devam ediyor.
Yumruğu suratının ortasına yiyor tabi. Diğer üçü ve yerden kalkan hergele, 4 kişi oğlana dalıyor ve öldürün öldürün naraları ile yere düşürüp suratına gözüne kulağına tekme ile girişiyorlar. Karısı yalvarıyor ama dinlemiyorlar öldüresiye giriyorlar."
"HER YERİ DARMADAĞIN"
Arkadaşının yaralandığını kaydeden Sicimoğlu şu şekilde notuna son verdi:
"Arkadaşım yaşıyor ama kafa göz kulak kaburga darmadağın. Polis hemen yetişip ikisini ters kelepçe alıyor ama diğer ikisi kaçıyor. Nöbetçi savcı başından savıyor zaten adı üstünde “Savcı”, yanı tutuksuz serbest.
Bugün avukatlarım ile Kadıköy iskele karakoluna gittim. Daha evvel aradığım amirler, Komiser Bey ve polisler çok kibar ve yardımcı idiler, buradan hakikaten tebrik ediyorum. Diğer iki kuduz elbet yakalanacak ve kendini erkek sanan 4 kişi karısının yanında nasıl tek bir adam öldüresiye dövülür hesabı sorulacak, dava savcısından rica ediyorum. Haydi adalet ben hala buradayım de…"