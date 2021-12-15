İstanbul'da güvenliğin olmadığının görüntüsü: Maganda bakın nasıl saldırdı

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Moda’da önceki gün dört arkadaştan biri, sokak ortasında pantolonunu indirip bir binanın önüne işedi. Bu sırada eşiyle birlikte evine giden bir vatandaş ise bu kişiye tepki gösterdi.





Uyarıya aldırış etmeyen şahıs bu kez de kendisini uyaran adamın karısının üzerine idrarını yaptı. Bununla da yetinmeyen maganda arkadaşlarıyla adamı darp etti. İğrenç olayın görüntülerini paylaşan Ayhan Sicimoğlu ise sosyal medyadan isyan etti.



