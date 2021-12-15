Samanyolu Haber /Gündem / "Erdoğan ve Bahçeli anlaştı, 19 Haziran'da baskın seçim olacak" /15 Aralık 2021 14:56

"Erdoğan ve Bahçeli anlaştı, 19 Haziran'da baskın seçim olacak"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesinde erken seçim kararı çıktığını ve Türkiye’de 19 Haziran’da baskın bir seçim olacağını öne sürdü.

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Erken seçim iddialarına bir yenisi daha eklendi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesinden erken seçim kararı çıktığını belirterek 19 Haziran’da seçim olacağını iddia etti.

TELE 1 televizyonundaki Mercek programında konuşan Özdağ, “Geçen aylarda Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin görüşmesinde 19 Haziran’da seçim kararı aldılar” dedi ve ekledi: “Benim tahminimce ve aldığımız duyumlarca da bu şekilde. Türkiye’de bir baskın seçim olacak.” dedi.

Sosyal medya fenomeni Mustafa Selanik de geçen ay yaptığı bir paylaşımda erken seçim tarihinin 19 Haziran olarak belirlendiğini söyleyerek, “Kesin bilgi ve yakında kamuoyuna deklare edilir” demişti.
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