Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK Başkanından enflasyon itirafı: Gerçek düzeyiyle yansımadığını biz de görüyoruz /15 Aralık 2021 15:28

TÜİK Başkanından enflasyon itirafı: Gerçek düzeyiyle yansımadığını biz de görüyoruz

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer ile yaptığı görüşmeyi yazdı. Dinçer açıklamalarında, “Otomobil fiyatlarının TÜFE’ye gerçek oranda yansımadığının TÜİK de farkında” ifadelerini kullandı.

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TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, enflasyon verilerinin gerçekleri yansıtmadığı iddialarını kabul etti. Otomobil fiyatları tartışmasında TÜİK'in yanlış enflasyon verileri açıkladığını doğrulayan Dinçer, bu durumu 'yeni bir fiyat derleme uygulamasına geçiş' diyerek açıklamaya çalıştı TÜİK verilerine göre, enflasyonun kasım ayında yüzde 3,51 artış yaşadığı, yıllık bazda ise yüzde 21,31 olduğu açıklanmıştı.

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, geçen günlerde kaleme aldığı yazısında sıfır otomobilde yaklaşık yüzde 35'lik bir artış olduğunu kaydetmiş ve "Gerçek zam oranı yüzde 35 dolayında olmasına rağmen TÜİK’in yüzde 6 ve yüzde 12’lik oranlara göre hesaplama yapması TÜFE artışının neredeyse 2 puan daha düşük görünmesine yol açtı" ifadelerini kullanmıştı.

TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer ile görüşmesini anlatan Aktaş, TÜİK'in yeni bir fiyat derleme uygulamasına geçtiğini aktardı:

“Otomobil fiyatlarındaki artışın TÜFE’ye gerçek düzeyiyle yansımadığını elbette TÜİK de görüyor. Ve bu eksikliği gidermek amacıyla yeni bir çalışma başlatılmış… TÜİK’in herhangi bir ürünün fiyatını endekse dahil edebilmesinin temel şartlarından biri, o ürünün ilgili ay alım satıma konu olması. İşte otomobildeki sıkıntı da burada. Fiyat listeleri var, zamlı listeler var ama alım satım olmadığı söyleniyor. Ama otomobil satışı az da olsa devam ediyor. Zaten Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin verileri de satışların sürdüğünü gösteriyor.

Aktaş şöyle devam etti:

"UYGULAMA BU AY BAŞLADI"

İşte TÜİK, TÜFE’nin görece çok düşük bir artış oranı vermesine ve güvenilirliğinin iyice zayıflamasına yol açan bu sorunu aşmak için bu ay yeni bir fiyat derleme uygulamasına geçti. Artık otomobil fiyatları, satış yapılıp fatura kesildiği an Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) ulaşan bilgilerden takip edilecek. Böylece otomobil satışlarının atlanması söz konusu olmayacak ve endekse doğru fiyat artışının yansıtılması mümkün hale gelecek.

Uygulama bu ay başladı. Dolayısıyla 13 Aralık’ta da yazdığımız gibi aralık ayında alınacak fiyatlar bir anlamda kasımdaki eksik fiyatların düzeltmesini de kapsayacak. Buna göre dizel ve benzinli otomobilde yüzde 50 zam oluşması aralık ayında TÜFE’nin yalnızca bu iki kalemden dolayı yüzde 3.5 artması anlamına gelecek.

Ekleyin diğer kalemleri, inanılmaz boyuta varan zamları, suya atılan taş misali her alanı etkileyen akaryakıt zamlarını, bir türlü durdurulamayan ve bu politikayla durdurulması da mümkün görünmeyen kur artışını… 13 Aralık’ta da yazdığımız gibi bu ay TÜFE’deki artış oranı çift haneye, en az yüzde 10’a gidiyor. Bu durumda yıllık TÜFE artışı da yüzde 32’yi bulacak”
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