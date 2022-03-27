İstanbul'da 'hayat pahalılığı' eylemi

Yükselen enflasyon ve döviz kurlarındaki artış sonrasında devam eden hayat pahalılı sounu çeşitli protestolarla ifade edilmeye devam ediyor.







Evrensel'de yer alan habere göre Esenyurt Halk İnisiyatifi'nin çağrısıyla zamlara ve hayat pahalılığına karşı Esenyurt’ta eylem yapıldı. Yoksulluğa karşı insanca bir yaşam için mücadele çağrısı yapılan eyleme, çevrede bulunan yurttaşlar da alkışlarla destek verdi. Esenyurt Halk İnisiyatifi'nin çağrısıyla zamlara ve hayat pahalılığına karşı Esenyurt’ta eylem yapıldı. Yoksulluğa karşı insanca bir yaşam için mücadele çağrısı yapılan eyleme, çevrede bulunan yurttaşlar da alkışlarla destek verdi.

Esenyurt Halk İnisiyatifi'nin çağrısıyla Esenyurt Tabela'da yapılan açıklamada sık sık “Patronlara değil emekçiye bütçe”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” sloganları atıldı.Ortak açıklamayı okuyan Levent Gökçek akaryakıttan elektriğe, doğalgazdan ulaşıma, temel gıda ürünlerinden vergi ve harçlara kadar birçok kalemde yapılan fahiş zamları hatırlatarak "Bu zamlarla işçi ve emekçilerin yoksulluğu katlanmaya devam ediyor. Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu, son olarak 12 aylık enflasyon artışını yüzde 123,8 olarak açıkladı. İşçiler, emekçiler faturalarını öderken, markette, pazarda yüksek enflasyonu ve hayat pahalılığını en yakıcı şekilde hissediyor. İktidar tarafından patronlara, servet sahiplerine döviz kurundan kaynaklı güvenceler sağlanırken dövizin yükseldiği yerden az da olsa düşüş göstermesinin işçi ve emekçilere ise en ufak bir yansıması olmuyor. Temel tüketim mallarının fiyatları düşmek bir yana her gün peş peşe yeni zamlar ekleniyor. 20 yıllık iktidarlarının her döneminde olduğu gibi sermayeyle el ele veren iktidar, emekçi halkı yokluk, yoksulluk ve sefalet koşullarına mahkum ediyor” dedi.