Kahreden olay: 19 yaşındaki genç aldığı tokat darbesiyle hayatını kaybetti

19 yaşındaki Abdullah Şakun, kavgada kafasına tokat darbesi aldı.





Türkiye, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen olayı konuşuyor.Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Halıcıoğlu semtinde daha önce aralarında tartışma yaşanan gençler arasında kavga çıktı.Şakun aldığı darbenin etkisiyle bayıldı ve yere yığıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, genç adama ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Ancak maalesef Abdullah Şakun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Otopsi sonucunda, Şakun'un aldığı darbenin beyninin hayati bir sinir noktasına denk gelmesi sonucu bilincini kaybettiği ve beyin ile vücut arasındaki bağlantının kesilmesi nedeniyle öldüğü belirlendi.