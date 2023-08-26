Samanyolu Haber /Gündem / Kahreden olay: 19 yaşındaki genç aldığı tokat darbesiyle hayatını kaybetti /26 Ağustos 2023 23:44

Kahreden olay: 19 yaşındaki genç aldığı tokat darbesiyle hayatını kaybetti

İstanbul Beyoğlu'nda barışmak için buluşmaya gittiği yerde aldığı tokat darbesiyle bir genç hayatını kaybetti.

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Türkiye, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen olayı konuşuyor.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Halıcıoğlu semtinde daha önce aralarında tartışma yaşanan gençler arasında kavga çıktı.

19 yaşındaki Abdullah Şakun, kavgada kafasına tokat darbesi aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Şakun aldığı darbenin etkisiyle bayıldı ve yere yığıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, genç adama ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Ancak maalesef Abdullah Şakun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otopsi sonucunda, Şakun'un aldığı darbenin beyninin hayati bir sinir noktasına denk gelmesi sonucu bilincini kaybettiği ve beyin ile vücut arasındaki bağlantının kesilmesi nedeniyle öldüğü belirlendi.
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