Maltepe’de orman yangını

İstanbul Maltepe Başıbüyük Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında orman yangını çıktı.



Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi, itfaiye ve polise ait toplumsal müdahale aracı sevk edildi.



Arazinin engebeli olmasında dolayı zaman zaman müdahale konusunda zorluk yaşandı. Yangına çevredeki vatandaşların da müdahalesi oldu.



Yaklaşık 2 saat süren yangın ekiplerin müdahalesi sonucundan söndürüldü. Yangın nedeniyle alanda bulunan hayvanlar da etkilendi. Orman yangınıyla ilgili inceleme başlatıldı.



“HAVADAN MÜDAHALE DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR”



Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yangınla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Canımız yanıyor! Maltepe'de Başıbüyük ormanlarımızda çıkan yangın ne yazık ki henüz kontrol altına alınamadı. Havadan müdahale desteğine ihtiyacımız var ancak gece olduğu için İtfaiye ekipleri ile Arama Kurtarma ekiplerimizin karadan müdahalesi devam ediyor” dedi.



YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ



İstanbul Valisi Davut Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Maltepe Başıbüyük’te çıkan orman yangını söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.



“3 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ”



Yangınla ilgili İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Maltepe Başıbüyük’te çıkan orman yangını söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştür” denildi.



