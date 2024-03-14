Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da oy pusulası değişti! AKP'nin 2019 korkusu... /14 Mart 2024 22:07

İstanbul'da oy pusulası değişti! AKP'nin 2019 korkusu...

İstanbul'da seçmenlerin kullanacağı oy pusulası, AKP'nin YSK'ya başvurusu sonrasında değişti. Değişimin altında ise 2019 seçimlerinde geçersiz sayılan oyların çokluğu yatıyor...

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Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere gün sayarken 22 siyasi parti ve 27 bağımsız adayın yarıştığı İstanbul'da oy pusulası AKP'nin talebiyle değişti.

AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusu sonrasında değişen oy pusulasında siyasi partiler ile bağımsız adaylar arasındaki boşluk daha da belirgin hale getirildi.

Bu değişikliğin arkasında ise 2019 seçimlerinde seçmenlerin oy vereceği siyasi partinin altındaki bağımsız adayı da partiye dahil zanedip mühürlemesi yatıyor. İddiaya göre 2019'da bu şekilde AKP logosunun altında bulunan bağımsız adaya 11 bin oy çıktı, binlerce oy da çift mühür sebebiyle geçersiz sayıldı.

ARADAKİ AYRIM BELİRGİNLEŞTİ

Yeni pusulada bağımsız adayların üzerinde 'Bağımsız adaylar' ibaresi yer alırken siyasi partilerle bağımsız adayların bulunduğu alan da kalın çizgilerle ayrıldı.

Konu hakkında açıklama yapan AKP’nin YSK temsilcisi Recep Özel, 2019 yılında birçok seçmenin bu boşluğun yetersiz olması sebebi ile yanlış adaya oy verdiklerini dile getirdi.

AYNI SORUN YAŞANMASIN

Özel konu hakkında şunları söyledi:

"2019’da yapılan İBB seçimlerinde, seçmen oy vereceği siyasi partinin altındaki bağımsız adaya kendi partisine oy verdiğini zannederek oy kullandı. Aynı yerde gibi algılayarak hem partisine hem de altındaki bağımsız adaya oy vererek oyunu geçersiz hale getirdi.

Bu şekilde AK Parti’nin logosunun altında bulunan bağımsız adaya 11 bin oy çıktı. Tüm ilçelerde toplam 319 bin 540 oy geçersiz sayıldı. Tek bir oyun bile önemli olduğu bu seçimlerde aynı sorunun yaşanmaması için şablonun değiştirilmesini istedik"
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