Samanyolu Haber /Politika / İstanbul'da tek ilçe! Başkanlık CHP'de meclis AKP'de /01 Nisan 2024 19:27

İstanbul'da tek ilçe! Başkanlık CHP'de meclis AKP'de

İstanbul'da Büyükşehir'i yeniden kazanan ve meclis çoğunluğunu da eline alan CHP 14 olan ilçe sayısını da 26'ya çıkardı. Ancak kazandığı bir ilçede meclis çoğunluğunu AKP'ye kaptırdı...

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İstanbul'da ise 33 bin 273 sandıkta kayıtlı 11 milyon 314 bin 534 seçmenden 8 milyon 970 bin 212'si oy kullandı.

Oyların 4 milyon 432 bin 691'ini alan Ekrem İmamoğlu yeniden İBB başkanı seçildi.

En yakın rakibi AKP'li Murat Kurum'a yaklaşık 1 milyon oy fark atan İmamoğu 2019'un aksine meclis üstünlüüğünü de elde etti.

Belediye başkanlarının karar alma süreçlerinde etkin rol oynayan meclis çoğunluğu kritik bir öneme sahip.

CHP İstanbul'da büyükşehirin yanında 26 ilçeyi de kazandı. Ancak bu ilçeler arasında bulunan Gaziosmanpaşa'da meclis çoğunluğunu AKP'ye kaptırdı.

CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe 636 oy farkla AKP'li rakibi Hasan Tahsin Usta'yı geride bırakırken meclis üstünlüğü AKP'de kaldı.

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