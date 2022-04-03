İstanbul'da toplu ulaşıma zam için yeni toplantı

Akaryakıta üst üste gelen zamların ardında İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 oranında bir zam gelmez beklendiği geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.





Zam konusunda yapılan toplantıda AKP ve MHP'li üyelerce kabul edilmeyen zam önerisinin yeni UKOME toplantısında bir kez daha gündeme getirilmesi bekleniyor.







TOPLANTI 4 NİSAN'DA







UKOME geçtiğimiz Mart ayının son haftasında bir araya gelmiş ancak istenen zam oranları reddedilmişti. UKOME 4 Nisan’da (yarın) ikinci kez zam talebiyle toplanacak. Mart ayında yapılan UKOME toplantısı öncesi İBB yetkilileri, ulaşım esnafıyla bir araya gelmişti. 4 Nisan’da yapılacak ikinci UKOME toplantısı öncesi İBB yetkilileri yine ulaşım esnafıyla bir araya geldi. Esnaf, akaryakıta her gün zam geldiği için toplu ulaşımda tekerleklerin durma noktasına geldiğini vurguladı.

ZAM GELMEZSE KONTAK KAPATACAĞIZ





İSTANBULLULARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ





Toplantıda esnafın yanında olduklarını belirten İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan şöyle konuştu:“İki hafta önce bir zam talebiyle bir araya gelmiştik. Ancak UKOME’de reddedildi. Tekrar bir araya geldik bugün, konuştuk esnafımızla beraber. Esnafımızın söylediği şekliyle yüzde 50 civarında bir ücret artışının yapılması gerektiği, yoksa ulaşım sisteminin maalesef hem esnaf tarafında hem İBB işletmeleri tarafında devam etmesinin mümkün olmadığı üzerinde konuşuldu. Biz bu hesaplamayı akaryakıt artışını, asgari ücreti, enflasyonu yansıtarak bir hesaplama yöntemiyle belirliyoruz. Bu hesaplama yöntemiyle şu anda yüzde 57 civarında bir ücret artışına ihtiyaç var. Yüzde 50 civarında bir öneriyle UKOME’ye getirmiş olacağız”Turyol Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kasım İnandı, deniz yoluyla toplu ulaşım biletlerine yüzde 70 zam gelmezse seferleri durdurmak zorunda kalacaklarını belirtti. İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Emin Alagöz, akaryakıt zamlarından dolayı birçok minibüsün çalışmadığını belirtti. Emin Alagöz minibüslerin çalışması için yüzde 57’lik bir zammın şart olduğunu vurguladı.İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık da artan maliyetleri karşılamak için yüzde 57,2 oranında bir zam istediklerini vurguladı. 2 ay öncesinde 6,8 lira olan yakıtın şuan 22 liraya çıktığına işaret eden Göksel Ovacık, biletlere en az yüzde 50 zam gelmezse İstanbullulara hizmet edemeyeceklerini dile getirdi. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise, 24 Aralık’ta taksimetre fiyatlarına zam geldiğini ancak, o günden sonra akaryakıt fiyatlarının yüzde 100 zamlandığı için yapılan zammın erdiğini açıkladı. Eyüp Aksu taksici esnafın yüzde 60 oranında zam beklediğini iletti.İstanbul Odalar Birliği Başkan Vekili ve Arnavutköy Şoförler Odası Başkanı Engin Türkmen “50 yıldır İstanbul halkından ekmek yiyoruz. Bu zam talebinden dolayı onlardan özür diliyoruz ancak tekerleğin dönmesi için yüzde 65 zam almamız gerekiyor” dedi. İstanbul Taşımacılar Birliği Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Turgay Gül, bir servis aracı deposunun 2 bin 500 liraya dolduğuna işaret ederek esnafın yüzde 50 civarında zam talebi olduğunu bildirdi.