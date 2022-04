Artan enflasyon, yukarı yönlü seyreden döviz fiyatları ve savaş ortamı sonrasında artan gıda fiyatları gündemde kalmaya devam ediyor.





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'manda yoğurdu' tavsiyesi sonrası ise tekrardan gündeme gelen hayat pahalılıyla ilgili CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat kırmızı et fiyatlarına değinedek Et ve Süt Kurumu ile ilgili farklı bir iddiayı ortay attı.





4 ZİNCİR MARKETE UCUZ ET Mİ SATILDI?



Cumhuriyet'te yer alan habre göre yurttaş geçim sıkıntısı yaşarken geçen hafta Tokat'ta çiftçilerle buluşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manda yoğurdu tavsiyesi büyük tepki çekmişti. yurttaş geçim sıkıntısı yaşarken geçen hafta Tokat'ta çiftçilerle buluşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manda yoğurdu tavsiyesi büyük tepki çekmişti.

Manda yoğurdu tartışmaları devam ederken son olarak CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Erdoğan'ın manda yoğurdu tavsiyesi üzerinden tepki göstererek Et ve Süt Kurumu'nun zararını açıkladı.Karabat, Twitter’dan yaptığı açıklamada Et ve Süt Kurumu’nun 4 zincir markete ucuz et sattığını ve kamunun 610 milyon TL’den zarar ettirildiğini söyledi.2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’na göre, , 01.11.2017 ile 31.12.2019 tarihleri arasında 81 ilde mağazaları bulunan 4 zincir markete et satış sözleşmesi imzalandığını aktaran Karabat, “Et ve Süt Kurumu açık bir şekilde zarar ederken, seçilen 4 market kârlarını da üzerine koyarak on binlerce ton eti vatandaşa satmıştır” ifadelerini kullandı.