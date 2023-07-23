Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'dan taşınana teşvik verilecek /23 Temmuz 2023 09:10

İstanbul'dan taşınana teşvik verilecek

Yazlarını memleketlerinde geçiren emeklilere, İstanbul'dan temelli taşınmaları halinde elektrikten su indirimine kadar birçok konuda teşvikler verilmesi gündemde.

SHABER3.COM

AKP hem deprem hem de yerel seçimlere dönük İstanbul için özel bir çalışma yapmaya başladı. İlk hedef İstanbul'un nüfus yoğunluğunun azaltılması için tersine göçün desteklenmesi. Bu kapsamda yazlarını memleketlerinde geçiren emeklilere, İstanbul'dan taşınmaları halinde elektrikten su indirimine kadar birçok konuda teşvikler verilmesi gündemde.

Sabah'ın haberine göre; yapılan hazırlık ile ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önümüzdeki günlerde sunum yapılacak. Proje, Erdoğan'ın talimatları ile son şeklini alıp hayata geçirilecek. 

İstanbul'da yaşayan ancak bahar ayları ile birlikte memleketlerine gidip yılın yarısını orada geçiren, çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu bir grup var. Öncelikli hedef kitle olarak bu grup belirlendi. Zaten aylarca memleketlerinde yaşayan bu kişilerin evlerini tamamen taşımaları için neler yapılabileceği üzerinde durulmaya başlandı. Ancak büyük şehirde yaşamak istemeyen, iş bulmakta zorluk çeken çalışan genç nüfus başta olmak üzere evini taşıyacak tüm gruplar teşviklerden yararlanacak.

Hızlı bir tersine göç gündeme geldiğinde Anadolu şehirlerindeki sağlıktan eğitime kadar tüm kamu hizmetleri de buna paralel olarak yeniden yapılandırılacak. Hastane, okul, doktor, öğretmen sayıları artırılacak. Büyükşehirlerde yaşamak istemeyen kamu personeli için de yeni alternatifler devreye girmiş olacak.

İŞ KURMAK İSTEYENE KREDİ İMKANI
Yazın memleketine gidenler başta olmak üzere İstanbul'dan evini taşıyacaklara yönelik teşvikler detaylı olarak çalışılıyor. Bunlar arasında evini taşırsa elektrik, su parası alınmaması ya da az alınması, taşınma yardımı yapılması, iş kurmak istemesi halinde uygun faiz ve vade ile kredi verilmesi gibi seçenekler bulunuyor.

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