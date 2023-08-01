Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'un enflasyonu belli oldu /01 Ağustos 2023 13:40

İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İTO’nun verilerine göre, İstanbul'da temmuzda önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 9,84, toptan fiyatlar ise 4,54 arttı. Yıllık bazda değişim oranı perakendede yüzde 63,76, toptan fiyatlarda ise yüzde 66,57 olarak gerçekleşti.

SHABER3.COM

İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuz ayı perakende ve toptan fiyatlardaki değişimleri açıkladı. 

Buna göre, 2023 Temmuz ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 9,84, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,54 oranında arttı.

2022 Temmuz ayına göre 2023 Temmuz ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 63,76, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 66,57 olarak gerçekleşti.


EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM HARCAMALARINDA

Temmuz 2023’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 17,35, ev eşyası harcamalarında yüzde 16,02, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 14,66, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 12,79, konut harcamalarında yüzde 10,07, gıda harcamalarında yüzde 8,61, giyim harcamalarında yüzde 2,33, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,68 artış izlendi.

Temmuz 2023’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; madenler grubunda yüzde 11,26, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 9,70, mensucat grubunda yüzde 3,62, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,59, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,57, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,57, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,46 artış izlendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'un enflasyonu belli oldu Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:52:06