Samanyolu Haber /Gündem / Disney 'Atatürk' dizisini yayınlamayacak /01 Ağustos 2023 14:18

Disney 'Atatürk' dizisini yayınlamayacak

Disney+ "Atatürk" dizisini platformunda yayımlamama kararı aldı. Dizinin kasımda film olarak sinemalarda gösterileceği aktarıldı.

SHABER3.COM

Türkiye’de geçen yıl erişime açılan Disney+, "Atatürk" dizisine dair karını verdi. Dizinin platformda yayımlanmayacağı bildirildi.

Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olduğu "Atatürk" dizisinin tanıtımı 28 Ekim 2022'de yapılmış ve YouTube’da 2,5 milyona yakın görüntüleme elde etmişti. Tanıtımda "Orijinal dizi #Atatürk Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'te sadece Disney+'ta" ifadeleri yer almıştı.

1 Temmuz’dan itibaren ise yerli yapımların önemli bir kısmı platformdan kaldırılmıştı. Disney Plus’ın Türkiye yönetimi, tüm dünyada masrafları azaltmak için lokal içeriklerin kaldırılmasına dönük bir strateji izlediklerini açıklamıştı.

Disney+, aldığı son kararla, 29 Ekim 2023 tarihinde yayımlanacağını duyurduğu "Atatürk" dizisini de platformunda yayımlamama kararı aldı.

8 milyon dolar harcanan yapım, kasım ayında film olarak sinemalarda gösterime girecek.

Amerika Ulusal Ermeni Komitesi (The Armenian National Committee of America/ANCA), Disney'e diziyi iptal etmesi çağrısında bulunmuş ve bu yönde "#CancelAtaturk" kampanyası örgütlemişti. ANCA, kararın ardından teşekkür mesajı yayımladı.
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