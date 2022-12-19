Samanyolu Haber /Ekonomi / İşte 2022'nin kriptoda en çok kaybeden 5 milyarderi /19 Aralık 2022 13:05

İşte 2022'nin kriptoda en çok kaybeden 5 milyarderi

Kripto para piyasasında bu yıl yaşanan çöküşler milyarderler için yüksek kayıplara yol açtı. Alman istatistik şirketi Statis, kripto para sektöründe 2022 yılına ilişkin en büyük maddi kaybı yaşayan 5 kripto para milyarderini belirledi.

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Söz konusu milyarderlerin toplam zararı 100 milyar doları aşıyor.

Kripto para milyarderleri için 2022 yılı mali açıdan oldukça zor geçti.

Özellikle dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in ABD’deki iflas süreci sektörü olumsuz yönde etkiledi.

Milyar dolarlık çöküşlerin yaşandığı piyasada birçok mağdur yatırımcı çok sayıda dava açtı.

Sadece bir yıl içerisinde sektörün en önde gelen kripto milyarderi toplam 112,7 milyar dolarlık kayıp yaşadı.

İşte Statis'in verilerine göre 2022'de en çok kayıp yaşayan 5 kripto para milyarderi:

Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao (CZ), bu yıl yaşanan kripto krizinin ardından 82 milyar dolarlık kayıpla en büyük net zararı yaşayan kripto milyarderi oldu.

ABD'de dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan FTX kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried 2022 yılında 23 milyar dolardan fazla maddi kayıp yaşadı.

FTX, ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti.

Coinbase CEO'su ve kurucu ortağı Brian Armstrong'da maddi zarara uğrayan isimler arasında yer aldı. Armstrong, 2022 yılında 4,7 milyar dolarlık kayıp yaşadı.

FTX'in kurucu ortağı Gary Wang'da 1,7 milyar dolarlık kaybıyla listede yer alan isim oldu.

Ripple'ın kurucu ortağı Chris Larsen'da bu yıl en çok zarara uğrayan kripto milyarderleri arasında.

Larsen, 2022 yılında 1,3 milyar dolarlık maddi kayıp yaşadı.
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