Samanyolu Haber /Politika / İşte AKP'deki oy kaybının 4 sebebi /12 Mayıs 2022 08:26

İşte AKP'deki oy kaybının 4 sebebi

24 Haziran seçimlerine en yakın sonuçlardan birini yayımlayan araştırma şirketi ORC Araştırma şirketi sahibi Mehmet Pösteki, AKP'de yaşanan oy kaybını ve nedenlerini açıkladı.

SHABER3.COM

ORC tarafından 5 - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 41 İl'de toplam 5.300 katılımcıyla Yüz Yüze anket yöntemi ile yapılan anket sonuçları dün açıklanmıştı.

İktidara yakın araştırma şirketlerinin yüzde 40-45 arasında gösterdiği anketlere göre ORC'nin anketinde AKP'nin oyu yüzde 28 olarak belirlendi.

Seçmene "Bu Pazar Genel Seçim Olsa kime oy verirsiniz" diye sorulduğu anketi sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Mehmet Pösteki, AKP'de yüzde 15 oy kaybı olduğunu belirtti.

Pösteki, şu ifadeleri kullandı:

"Ak Parti'nin oy oranı %28 Oy kaybı yaklaşık %15 Bu sonuç; Strateji üretemeyen, Toplumun gerçek sıkıntılarını okuyamayan, Okusa da umursamayan, Ona buna iftira atmaktan, itibarsızlaştırmaya çalışmaktan başka yeteneği olmayan, Kibirli ve liyakatsiz siyasetçilerin eseridir."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte AKP'deki oy kaybının 4 sebebi Sonraki Haber >>

Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen gündem oldu

Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen gündem oldu

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

Sri Lanka fena karıştı

Sri Lanka fena karıştı

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:36:20