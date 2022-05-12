İşte AKP'deki oy kaybının 4 sebebi

"Ak Parti'nin oy oranı %28 Oy kaybı yaklaşık %15 Bu sonuç; Strateji üretemeyen, Toplumun gerçek sıkıntılarını okuyamayan, Okusa da umursamayan, Ona buna iftira atmaktan, itibarsızlaştırmaya çalışmaktan başka yeteneği olmayan, Kibirli ve liyakatsiz siyasetçilerin eseridir."









ORC tarafından 5 - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 41 İl'de toplam 5.300 katılımcıyla Yüz Yüze anket yöntemi ile yapılan anket sonuçları dün açıklanmıştı.İktidara yakın araştırma şirketlerinin yüzde 40-45 arasında gösterdiği anketlere göre ORC'nin anketinde AKP'nin oyu yüzde 28 olarak belirlendi.Seçmene "Bu Pazar Genel Seçim Olsa kime oy verirsiniz" diye sorulduğu anketi sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Mehmet Pösteki, AKP'de yüzde 15 oy kaybı olduğunu belirtti.Pösteki, şu ifadeleri kullandı: