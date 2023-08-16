İşte ayakkabıda oluşan ayak kokusundan kurtulma taktikleri

AYAKKABI KOKUSU NEDEN OLUR?

Ayakkabılar, giyildikleri alanlarda en çok kullanılan eşyalardan biridir. Gün boyu ayakta kalmak, yürümek ve koşmak ayakkabıların içinde gerçekleşir. Bu nedenle ayakkabılar, zamanla terleme, kir ve toz birikimi gibi faktörlerden dolayı kötü kokabilir.