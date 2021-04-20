Samanyolu Haber /Gündem / İşte Çocuklarda koronavirüs belirtileri /20 Nisan 2021 09:18

İşte Çocuklarda koronavirüs belirtileri

Türkiye’de koronavirüs salgınında yeni mutant versiyonları nedeniyle vaka sayıları hızla artıyor.

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Can kayıpları bakımından da her geçen gün Türkiye’deki rakamlar yükseliyor. Uzmanlar salgının artık en çok gençler arasında yayıldığına dikkat çekiyor.

Çocuklar da koronavirüsün yayılmasında kritik bir halka oluşturuyor. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, bir çocuk hekimi olarak çocuklarda gözlemlediği koronavirüs belirtilerini paylaştı.

Ömeroğlu, “Covid çocuklarda ateşsiz hafif nezle ve hatta yalancı difteri dediğimiz ses kısıklığı, havlar gibi öksürük ile seyredebiliyor” dedi.

Prof. Ömeroğlu’nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Bir çocuk hekimi olarak çok önemli bir gözlemimi paylaşıyorum. Covid çocuklarda ateşsiz hafif nezle ve hatta yalancı difteri dediğimiz ses kısıklığı,havlar gibi öksürük ile seyredebiliyor. Bu aile bireylerine bulaştırma açısından uyarıcı olmalı, test yapılmalıdır.”
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