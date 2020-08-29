Samanyolu Haber /Dünya / İşte dünyanın en pahalı koyunu! /29 Ağustos 2020 22:46

İşte dünyanın en pahalı koyunu!

İskoçya’nın Lanark kasabasında yapılan İskoç Ulusal Texel Satışı’nda "Double Diamond / Çift Elmas" isimli Texel kuzusu yaklaşık 3 milyon 603 bin TL'ye satılarak "dünyanın en pahalı koyunu" oldu.

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İskoçya’da 27 Ağustos Perşembe günü Lanark’ta yapılan satışta embriyodan üretilmiş bir kuzu olduğu ifade edilen Double Diamond isimli Texel kuzusu 368 bin sterline (Yaklaşık 3 milyon 603 bin TL) satıldı. 

Açık artırmanın 10 bin 500 sterlinden (Yaklaşık 103 bin TL) başladığı ve fiyatın hızlı bir şekilde yükseldiği ifade edildi.

3 alıcının ortaklığı ile verilen son teklif 368 bin sterlinle İngiltere’den geldi. Böylece dünyada bir koyunun satışında yeni bir fiyat rekoru kırıldı.

Bu satışa kadar müzayedede 2009’da yapılan önceki rekor satış fiyatının 230 bin sterlin (Yaklaşık 2 milyon 250 bin TL) olduğu belirtildi.
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