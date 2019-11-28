İşte Elektrikli scooter ile yapılan kaza anı!





Bunları sevenler sadece turistler değil. Ancak bu araçlarla yaşanan bazı ağır kazalar, bu hızlı ulaşım biçiminin trafiği daha da karıştıracağı ve tehlikeli hale getireceği endişelerini besliyor.





Bir çok ülke bu konuda çeşitli sınırlamalar getirmeyi tartışırken bazı ülkeler tamamen yasaklandı. Özellikle çevre dostu olması sebebiyle desteklenen 'Elektrikli scooterlar' şimdilerde kazalarla da gündemde





En son sosyal medyada yayılan bir görüntü 'Elektrikli scooterlar' ile hız yapmanın oldukça tehlikeli olduğunu ortaya koydu.





Rusya'nın Krasnodar şehrinde 'Elektrikli scooter' üzerinde bir baba 6 yaşındaki kızı ilginç bir kaza geçirdi... Dikkatsizlik ve hız birleşince 38 yaşındaki baba ve kızı arabaya çarptılar. Her ikisi de hastanede tedavi altına alındı

Bir çok büyük şehrinde kaldırım ve sokaklar 'Elektrikli scooterlar' tarafından ele geçirmiş durumda.