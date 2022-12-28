İşte EYT hakkında merak edilenler!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu.





İşte madde madde EYT düzenlemesi...





EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

NTV'nin haberine göre 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.





EYT ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.





PRİM GÜNÜ EKSİK OLAN NE YAPACAK?

Prim günü dolmayan kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yapabiliyor. Bu sayede eksik günler tamamlanabiliyor.





SİGORTALILIK SÜRESİ DOLMAYANIN DURUMU NE OLACAK?

Prim şartını tamamlayan ancak sigortalılık süresini doldurmayanlar kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 bitince emeklilik hakkı kazanacak.





KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak.





EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLAR İÇİN DURUM NE?

Emekli olup çalışmaya devam edecekler için sigorta prim teşviki getirilecek. Böylece emekli olanlar için şirketlerin ödeyeceği primlerde düşüş olacak. Normal çalışanla emekli çalışan arasında prim farkı kalmayacak.





KIDEM TAZMİNATI DESTEĞİ OLACAK MI?

Emekli olacakların hak kazandığı kıdem tazminatları için destek verilecek. Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu desteğiyle işverenlere kredi imkanı sağlanacak.





NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Düzenlemenin Meclis'e sunulmasının ardından ocak ayında görüşülmesi bekleniyor. Yürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2023 olması bekleniyor.