Samanyolu Haber /Politika / İşte İmamoğlu'nun önündeki anket /29 Şubat 2024 09:56

İşte İmamoğlu'nun önündeki anket

Gazeteci Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya ofisinden aldığı anket sonuçlarını paylaştı :"2.9 puan öndeyiz. Ekrem İmamoğlu yüzde 43.1, Murat Kurum yüzde 40.2, Meral Danış Beştaş yüzde 4, Buğra Kavuncu 3.5 alıyor."

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Sözcü yazarı Aytunç Erkin, 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya ofisinden aldığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Erkin, kendisine "2.9 puan öndeyiz. Ekrem İmamoğlu yüzde 43.1, Murat Kurum yüzde 40.2, Meral Danış Beştaş yüzde 4, Buğra Kavuncu 3.5 alıyor. Bu fark seçimin son haftasında artar. Metropoll dahil birkaç şirketin ortak sonuçları böyle" bilgisinin verildiğini söyledi.

Benzer sonuçlu anketlerin iktidar partisinin de elinde olma ihtimalini güçlü bulduğunu dile getiren gazeteci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahaya indiğini ve İmamoğlu'na yönelik sert eleştiriler yapmaya başladığını hatırlattı:

"Hatta Murat Kurum'un da dahil olduğu isimler 'İmamoğlu-Kandil' ilişkisi üzerinden açıklamalar yaptı. DEM kaynaklarıysa 'Başak Demirtaş'tan sonra çıkarılabilecek en iyi adayı çıkardık. Meral Danış Beştaş en kuvvetli isim ve tavşan aday değerlendirmesi doğru değil' ifadelerini kullanıyor."
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