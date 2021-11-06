Samanyolu Haber /Gündem / İşte işkencenin fotoğrafı : Aylar geçmesine rağmen hala kolunu kullanamıyor... /06 Kasım 2021 21:24

İşte işkencenin fotoğrafı : Aylar geçmesine rağmen hala kolunu kullanamıyor...

Orhan İnandı'nın Sincan Cezaevin'den son fotoğrafı sosyal medyada yayınlandı

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MİT tarafından kaçırılarak Kırgızistan’tan Türkiye’ye getirilen ve tutuklanan Orhan İnandı'nın son fotoğrafı yayınlandı. Kaldığı Sincan Cezaevin'de çekilen fotoğrafta 
günlerce kendisine yapılan işkencenin izi hala görülüyordu.




31 Mayıs’tan sonra haber alınamayan ve MİT tarafından Kırgızistan’da kaçırıldıktan sonra Türkiye’ye getirilen eğitimci Orhan İnandı’nın yayınlanan gözaltı fotoğrafında işkenceye uğradığı ortaya çıkmıştı. Cezaevinde daha sonra yapılan muayenesinde İnandı’nın gördüğü işkenceler nedeniyle sağ kol dirseği ile omuzu arasında 3 kırık oluştuğu tespit edildi. Kırıkların kaynaması nedeniyle ameliyat olamayan İnandı, yaklaşık beş aydır sağ kolunu kullanamıyor.

İnandı , Geçtiğimiz hafta tanık olarak dinlendiği mahkemede gördüğü işkenceyi anlatmıştı 

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