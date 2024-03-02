Samanyolu Haber /Sağlık / İşte kronik yorgunluğa yol açan 10 önemli sebep ve çözümü /02 Mart 2024 12:26

İşte kronik yorgunluğa yol açan 10 önemli sebep ve çözümü

Günümüzde kronik yorgunluk sendromu giderek yaygınlaşıyor. Uzmanlara göre, sağlık sorunlarından bağımsız olarak devam eden bu yorgunluk belirtileri, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyor.

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Birçok insan, yoğun tempolu yaşamın neden olduğu stres, iş ve sosyal sorumluluklarla başa çıkmakta güçlük çekiyor. Ancak, bazıları için yorgunluk sadece günlük koşuşturmanın bir sonucu değil, aksine sürekli bir durum haline gelmiş durumda.

Uzmanlar, kronik yorgunluğa yol açan etkenleri şöyle sıralıyor...

1 - Hazır paketli, katkı maddeli gıdaların aşırı tüketilmesi
2 - Manyetik alanlara ve toksinlere bolca maruz kalınması
3 - Gece 23’den sonra hâlâ uyanık olmak, yetersiz ve kalitesiz uyku
4 - Stresin yönetilememesi
5 - Spordan uzak, hareketsiz bir yaşam tarzı
6 - Toprakta suni gübreler nedeniyle minerallerin azalması, hibrit tohumlar kullanılmas
7 - Gıdaların soğuk hava depolarında kimyasallar ilave edilerek uzun süre bekletilmesi
8 - Tüm bunların neticesinde kişilerde sindirim ve emilim sorunları görülmesi
9 - Kansızlık, tiroit hastalıkları, insülin direnci gibi metabolik bozukluklar ve vücuttan toksin atılımını zorlaştıran karaciğer yağlanması
10 - Bağışıklık sisteminin düşük olması


Dr. Aynur Ketene, kronik yorgunluk sendromundan kurtulmaya yönelik önerileri ise şöyle sıraladı:

- Akdeniz diyeti uygulayın
- İşlenmiş, hazır gıdalardan kaçının
- Mutlaka egzersiz yapın
- Sigara ve alkolden kaçının
- Öğle saatlerinde güneşlenin
- Bağırsak sağlığınızı koruyun (Kaynak: Dünya gazetesi)

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