İşte kronik yorgunluğa yol açan 10 önemli sebep ve çözümü

Uzmanlar, kronik yorgunluğa yol açan etkenleri şöyle sıralıyor...
1 - Hazır paketli, katkı maddeli gıdaların aşırı tüketilmesi
2 - Manyetik alanlara ve toksinlere bolca maruz kalınması3 - Gece 23’den sonra hâlâ uyanık olmak, yetersiz ve kalitesiz uyku
4 - Stresin yönetilememesi
5 - Spordan uzak, hareketsiz bir yaşam tarzı
6 - Toprakta suni gübreler nedeniyle minerallerin azalması, hibrit tohumlar kullanılmas
7 - Gıdaların soğuk hava depolarında kimyasallar ilave edilerek uzun süre bekletilmesi
8 - Tüm bunların neticesinde kişilerde sindirim ve emilim sorunları görülmesi
9 - Kansızlık, tiroit hastalıkları, insülin direnci gibi metabolik bozukluklar ve vücuttan toksin atılımını zorlaştıran karaciğer yağlanması
10 - Bağışıklık sisteminin düşük olması
Dr. Aynur Ketene, kronik yorgunluk sendromundan kurtulmaya yönelik önerileri ise şöyle sıraladı:
- Akdeniz diyeti uygulayın- İşlenmiş, hazır gıdalardan kaçının
- Mutlaka egzersiz yapın
- Sigara ve alkolden kaçının
- Öğle saatlerinde güneşlenin
- Bağırsak sağlığınızı koruyun (Kaynak: Dünya gazetesi)