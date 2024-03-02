İşte kronik yorgunluğa yol açan 10 önemli sebep ve çözümü

1 - Hazır paketli, katkı maddeli gıdaların aşırı tüketilmesi

2 - Manyetik alanlara ve toksinlere bolca maruz kalınması

Dr. Aynur Ketene, kronik yorgunluk sendromundan kurtulmaya yönelik önerileri ise şöyle sıraladı:

- Akdeniz diyeti uygulayın





Birçok insan, yoğun tempolu yaşamın neden olduğu stres, iş ve sosyal sorumluluklarla başa çıkmakta güçlük çekiyor. Ancak, bazıları için yorgunluk sadece günlük koşuşturmanın bir sonucu değil, aksine sürekli bir durum haline gelmiş durumda.Uzmanlar, kronik yorgunluğa yol açan etkenleri şöyle sıralıyor...3 - Gece 23’den sonra hâlâ uyanık olmak, yetersiz ve kalitesiz uyku4 - Stresin yönetilememesi5 - Spordan uzak, hareketsiz bir yaşam tarzı6 - Toprakta suni gübreler nedeniyle minerallerin azalması, hibrit tohumlar kullanılmas7 - Gıdaların soğuk hava depolarında kimyasallar ilave edilerek uzun süre bekletilmesi8 - Tüm bunların neticesinde kişilerde sindirim ve emilim sorunları görülmesi9 - Kansızlık, tiroit hastalıkları, insülin direnci gibi metabolik bozukluklar ve vücuttan toksin atılımını zorlaştıran karaciğer yağlanması10 - Bağışıklık sisteminin düşük olması- İşlenmiş, hazır gıdalardan kaçının- Mutlaka egzersiz yapın- Sigara ve alkolden kaçının- Öğle saatlerinde güneşlenin- Bağırsak sağlığınızı koruyun (Kaynak: Dünya gazetesi)