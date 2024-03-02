Samanyolu Haber /Spor / Fiyaskoya dönüşen süperlig ihalesi ile ilgili çarpıcı iddia /02 Mart 2024 12:20

Fiyaskoya dönüşen süperlig ihalesi ile ilgili çarpıcı iddia

Süper Lig'de 29 Şubat'ta iptal edilen yayın ihalesinde olumlu gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu yayın ihale komisyonu son yapılan teklifi kabul etti, rakam belli oldu. Beinsports adına TFF ihale komisyonuna yeni bir teklif götüren Digiturk, miktarı 160 milyon dolara çıkardı.

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Futbol kamuoyunu günlerdir meşgul eden naklen yayın ihalesi süreci sonuçlandı. TFF ihale komisyonu, son yapılan teklifi kabul etti. Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek 3 sezonu kapsayan Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesinin iptal edildiğini 29 Şubat’ta duyurmuştu. İhale’nin bu tarihte tamamlanması beklenmiş, ancak teklif düşük bulunduğu için bir sonuç alınamamıştı.

Milliyet'in haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin yer aldığı Yayın İhale Komisyonu 29 Şubat’ta toplanmıştı. 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenen ihalede Saran Medya ile beIN Sports yer almıştı.

Mevcut yayıncı kuruluş beIN ise 120 milyon euroda kaldı. Edinilen bilgiye göre; TFF, beIN'den yıllık 185 milyon euroya çıkmalarını istedi, dolar bazında bunun adı 200 milyon dolar olarak konuldu. Bu teklif beİN tarafından kabul görmedi. TFF, Saran grubundan ise yıllık 150 milyon euroyu peşin istedi. Bu da kabul görmeyince ihale iptal oldu.

İhalenin iptal edilmesinin ardından mevcut yayıncı beinsports, dün resmi bir girişimde daha bulundu. Beinsports adına TFF ihale komisyonuna yeni bir teklif götüren Digiturk, miktarı 160 milyon dolara çıkardı.

Bu teklif aynı zamanda en yüksek ve mevcut durumda tek teklif olduğu için komisyon tarafından kabul edildi. Bugün 14.00’e kadar resmi olarak sonlandırılması gereken ihale süreci böylece gayriresmi olarak son bulmuş oldu. TFF’nin yapacağı açıklama ile 3 yıllık yeni dönemin resmen başlaması bekleniyor.
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