Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Kurucan: Hapisten sonra değişen hayatlar /02 Mart 2024 12:15

Ahmet Kurucan: Hapisten sonra değişen hayatlar

İlahiyatçı gzaeteci yazar Ahmet Kurucan, kişisel Youtube kanalında, güncel bir kouya değiniyor. Hapisten Sonra Degˆis¸en Hayatlar başlıklı yeni videosunda, Tğrkiye'de yaşanan sosyal soykırımın ardından ortaya çıkan büyük bir yaraya temas ediyor.

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Ahmet Kurucan, videosunun açıklamalar bölümünde iu detayları paylaşmış:

Bu video, hapisten çıkışın bir aile üzerindeki derin etkilerini ele alıyor. Bir zamanlar maddi olarak rahat bir yaşam süren ve geleneksel aile yapısına sahip olan bir çiftin, kocanın yedi yıl hapis cezası almasıyla yaşamının nasıl altüst olduğunu inceliyoruz. 

Kocanın eve dönüşü, hem maddi durumları üzerinde hem de aile içi rolleri üzerinde büyük bir değişime yol açıyor. 

Koca artık evde çalışmakta ve farklı bir sektörde kariyerine yeniden başlamak zorunda kalırken, kadın çocuklarına hem anne hem baba olmanın yanı sıra, kocasının yokluğunda kazandığı bağımsızlığı ve yeni hayat tarzını sürdürmeye çalışıyor. Aile içi çalkantılar ve değişen inançlar, bir zamanlar uyum içinde olan çift arasında büyük bir uçurum yaratıyor. 

Bu video, hapisten çıkışın aile dinamiklerini nasıl sarsabileceğini, uyum sağlama sürecindeki zorlukları ve bu durumun çocuklar üzerindeki etkisini detaylı bir şekilde ele alıyor.



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