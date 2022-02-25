Samanyolu Haber /Dünya / İşte Rus işgalinin şifreleri: Putin daha ileri gider mi? /25 Şubat 2022 08:03

İşte Rus işgalinin şifreleri: Putin daha ileri gider mi?

Rusya, aylardır kuzey, güney ve doğudan askeri yığınaklarla kuşattığı Ukrayna'yı işgale başladı. Ve bugün yaşananlar belki de Yugoslavya'nın parçalandığı savaştan bu yana Avrupa'da en karanlık günlerin başladığına işaret ediyor… Ukraynayı yakından takip eden çoğu uzman ve gazeteci, Rusya'nın operasyonunun Donbas'la sınırla kalacağını öngörüyordu. Ancak ülkenin en batısında Polonya sınırındaki Lviv'den en doğusuna kadar bomba ve siren sesleri yükseldi.

Ukrayna'da Rus işgali devam ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya yanlısı ayrılıkçıların hak iddia ettiği ve bir kısmını kontrol ettiği Donbas'ta 'soykırım'a uğradığını savundu. Burada yaşayanların 'Sadece Rusya'ya' güvenebileceğini bu yüzden de bu operasyonu başlattıklarını söyledi.

Ukrayna'da ise eli silah tutan herkese silah verileceği açıklanırken, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy 'ülkesini savunma kapasitesi olan herkesi' göreve çağırdı.

Ülkenin dört bir yanında bombardıman haberleri gelirken siviller daha güvenli yerler bulmak için yollara döküldü.

Putin'in işgali ne kadar ileri götüreceği merak edilirken, artık silahlı bir çatışmaya dönüşen krizin NATO üyesi Türkiye'ye etkileri de merak konusu.
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