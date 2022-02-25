İşte Rus işgalinin şifreleri: Putin daha ileri gider mi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya yanlısı ayrılıkçıların hak iddia ettiği ve bir kısmını kontrol ettiği Donbas'ta 'soykırım'a uğradığını savundu. Burada yaşayanların 'Sadece Rusya'ya' güvenebileceğini bu yüzden de bu operasyonu başlattıklarını söyledi.



Ukrayna'da ise eli silah tutan herkese silah verileceği açıklanırken, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy 'ülkesini savunma kapasitesi olan herkesi' göreve çağırdı.



Ülkenin dört bir yanında bombardıman haberleri gelirken siviller daha güvenli yerler bulmak için yollara döküldü.



Putin'in işgali ne kadar ileri götüreceği merak edilirken, artık silahlı bir çatışmaya dönüşen krizin NATO üyesi Türkiye'ye etkileri de merak konusu.