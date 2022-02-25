Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da ünlü isimler ve 100'den fazla gazeteci savaş karşıtı kampanyaya imza attı /25 Şubat 2022 08:53

Rusya'da ünlü isimler ve 100'den fazla gazeteci savaş karşıtı kampanyaya imza attı

Rus ünlüler, gazeteciler ve kamuoyunda tanınan isimler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı kampanya başlattı.

Rusya Ukrayna'ya işgal harekatını resmen başlattı

Rus ünlüler, gazeteciler ve kamuoyunda tanınan isimler, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Perşembe günü Ukrayna'yı işgal etmesine karşı çıktı ve bu akşam Moskova'nın merkezinde savaş karşıtı bir miting düzenleme planına başladı.

Themoscowtimes.com'da yer alan habere göre, Rus pop yıldızları, sunucular ve yönetmenleri, savaşı protesto etmek için Instagram'da siyah kareler paylaşmaya başladı.

Rusya'nın tanınmış isimlerinden aktris Ksenia Sobchak "Rusya bugünün sonuçlarıyla uzun yıllar mücadele edecek" açıklamasını yaptı.

Bu arada muhabir Elena Chernenko tarafından başlatılan savaş karşıtı imza kampanyasını en az 100 gazeteci imzaladı. İmzacılar arasında RBC, Novaya Gazeta, Dozhd, Ekho Moskvy, Snob ve The Bell gibi kuruluşların çalışanları ile devlet medyası TASS ve RT yer alıyor.

MURATOV DA KINADI

Novaya gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni ve 2021 Nobel Barış Ödülü sahibi Dmitry Muratov, Putin'in Ukrayna'ya müdahalesini kınadı.

Muratov, gazetenin bir sonraki sayısının hem Rusça hem de Ukraynaca olarak yayınlanacağını bildiren video mesajında , “Yalnızca Rusların savaş karşıtı hareketi bu dünyada hayat kurtarabilir” dedi.

Muratov'un video mesajından sonra 30 bağımsız Rus medya kuruluşundan oluşan bir koalisyon, “Rus liderliğinin başlattığı katliama” karşı çıktığını açıkladı.

30 Rus medya kuruluşunun oluşturduğu "Syndicate-100" koalisyonu, “Fırsatımız varken neler olduğu konusunda dürüst olacağımıza söz veriyoruz. Saldırıya direnen Ukrayna halkına ve şu anda militarist çılgınlığa direnmeye çalışan Rusya'daki herkese dayanıklılık ve güç diliyoruz" açıklamasını yaptı
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'da ünlü isimler ve 100'den fazla gazeteci savaş... Sonraki Haber >>

17 Türk öğrencinin kaldığı Kiev’deki yurdun yakınına füze düştü

17 Türk öğrencinin kaldığı Kiev’deki yurdun yakınına füze düştü

Ukrayna'da Rus işgali devam ediyor

Ukrayna'da Rus işgali devam ediyor

KHK’lıların skandal ihraç sebepleri

KHK’lıların skandal ihraç sebepleri

Sokak röportajı yapan YouTubera saldırdılar

Sokak röportajı yapan YouTubera saldırdılar

Rus ordusu helikopterlerle Kiev'e girdi

Rus ordusu helikopterlerle Kiev'e girdi

Bekmezci'nin vefat etmesini TBMM kürsüsüne taşıdı

Bekmezci'nin vefat etmesini TBMM kürsüsüne taşıdı

Rus tankları Luhansk bölgesinde sınırı geçti

Rus tankları Luhansk bölgesinde sınırı geçti

Kiev'de CNN canlı yayını sırasında patlama sesleri duyuldu

Kiev'de CNN canlı yayını sırasında patlama sesleri duyuldu

Putin işgali böyle duyurdu, ardından saldırı sirenleri duyuldu

Putin işgali böyle duyurdu, ardından saldırı sirenleri duyuldu

Rusya Ukrayna'ya işgal harekatını resmen başlattı

Rusya Ukrayna'ya işgal harekatını resmen başlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:29:56