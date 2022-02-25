Rusya'da ünlü isimler ve 100'den fazla gazeteci savaş karşıtı kampanyaya imza attı

MURATOV DA KINADI





Rus ünlüler, gazeteciler ve kamuoyunda tanınan isimler, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Perşembe günü Ukrayna'yı işgal etmesine karşı çıktı ve bu akşam Moskova'nın merkezinde savaş karşıtı bir miting düzenleme planına başladı.Themoscowtimes.com'da yer alan habere göre, Rus pop yıldızları, sunucular ve yönetmenleri, savaşı protesto etmek için Instagram'da siyah kareler paylaşmaya başladı.Rusya'nın tanınmış isimlerinden aktris Ksenia Sobchak "Rusya bugünün sonuçlarıyla uzun yıllar mücadele edecek" açıklamasını yaptı.Bu arada muhabir Elena Chernenko tarafından başlatılan savaş karşıtı imza kampanyasını en az 100 gazeteci imzaladı. İmzacılar arasında RBC, Novaya Gazeta, Dozhd, Ekho Moskvy, Snob ve The Bell gibi kuruluşların çalışanları ile devlet medyası TASS ve RT yer alıyor.Novaya gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni ve 2021 Nobel Barış Ödülü sahibi Dmitry Muratov, Putin'in Ukrayna'ya müdahalesini kınadı.Muratov, gazetenin bir sonraki sayısının hem Rusça hem de Ukraynaca olarak yayınlanacağını bildiren video mesajında , “Yalnızca Rusların savaş karşıtı hareketi bu dünyada hayat kurtarabilir” dedi.Muratov'un video mesajından sonra 30 bağımsız Rus medya kuruluşundan oluşan bir koalisyon, “Rus liderliğinin başlattığı katliama” karşı çıktığını açıkladı.30 Rus medya kuruluşunun oluşturduğu "Syndicate-100" koalisyonu, “Fırsatımız varken neler olduğu konusunda dürüst olacağımıza söz veriyoruz. Saldırıya direnen Ukrayna halkına ve şu anda militarist çılgınlığa direnmeye çalışan Rusya'daki herkese dayanıklılık ve güç diliyoruz" açıklamasını yaptı