İşte sağlıklı kilonuzda kalabilmeniz için diyet tüyoları

Yeni bir araştırmaya göre, tam tahıllarla birlikte bitkisel proteinler ve yağlar tüketmek uzun vadede kilo alımını yavaşlatmaya yardımcı olabilir.



Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu tür düşük karbonhidratlı bir diyetin, et ve rafine nişastalardan oluşan diyetlere kıyasla uzun vadede kiloyu korumaya daha çok yardımcı olduğunu öne sürdü.



Düşük karbonhidratlı diyetler daha önce de kısa vadede olumlu kilo değişimleriyle ilişkilendiriliyordu ancak araştırmacılar, bunun uzun vadeli etkisinin çok az araştırıldığını belirtti.



ABD merkezli Mayo Clinic'e göre, karbonhidrat oranı düşük bir diyet, tahıllar ve nişastalı gıdalar yerine protein ve yağ oranı yüksek gıdaların tercih edilmesine dayanıyor.



"Çalışmamız basit bir soru olan 'Karbonhidrat tüketmek mi, tüketmemek mi?'nin ötesine geçiyor." şeklinde konuşan başyazar Binkai Liu, araştırmaya ilişkin şunları söyledi:



"Düşük karbonhidratlı diyeti inceliyor ve bu diyetlerin bileşiminin insan sağlığını sadece haftalar ya da aylar değil, yıllar boyunca nasıl etkileyebileceğine dair incelikli bir bakış sunuyor."



Araştırmanın bulguları geçtiğimiz hafta JAMA Network Open dergisinde yayımlandı.



Araştırmaya 1986'dan 2018'e kadar uzanan üç çalışmanın parçası olan toplam 120 binden fazla katılımcı katkı sağladı. Katılımcılar her dört yılda bir diyetleri ve kiloları hakkındaki güncellemeleri araştırmacılarla paylaştı.



Veri analizleriyse Kasım 2022 ile Nisan 2023 tarihleri arasında yapıldı.



Araştırmacılar, hayvansal protein ve yağa ağırlık veren diyetler ile bitkisel protein ve yağa ağırlık veren diyetler de dahil olmak üzere beş tür düşük karbonhidrat diyetini inceledi.



Çalışmanın bulguları, düşük karbonhidratlı diyetin kalitesinin "uzun vadeli kilo değişiminin düzenlenmesinde kritik bir rol oynayabileceğini" gösterdi.



Araştırmacılar, "tam tahıllardan ve diğer bitkisel gıdalardan elde edilen yüksek kaliteli protein, yağ ve karbonhidrat içeren diyetlerin daha az kilo alımı ile ilişkili olduğunu" belirtti.



Çalışmanın, verilerin katılımcılar tarafından bildirilmesi gibi sınırlamaları vardı. Bu da ölçüm hatalarının "kaçınılmaz" olduğu anlamına geliyor.



Daha önce birçok çalışma bitki bazlı diyetleri daha düşük vücut kitle indeksi (BMI) ile ilişkilendirmişti.



Geçtiğimiz yıl European Heart Journal'da yayımlanan bir çalışmada da bitki bazlı diyetlerin kardiyovasküler hastalık riskini azaltabileceği belirtilmişti.