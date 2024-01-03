Gazze'de soykırım uygulamakla suçlanan İsrail, savunma yapacak

Soykırım davası





Güney Afrika'nın Filistinlilere soykırım yapmakla suçladığı İsrail, Birleşmiş Milletler'in en üst mahkemesi önünde kendisini savunacak.İsrail başbakanlık ofisinden yetkili Eylon Levy, "İsrail devleti, Güney Afrika'nın saçma sapan kan iftirasını çürütmek için Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önüne çıkacak" dedi.Levy, Güney Afrika'yı, 7 Ekim tarihli Hamas saldırısına "siyasi ve hukuki kılıf uydurmakla" suçladı.Güney Afrika, UAD'de açtığı davada, "İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü askeri harekâtın Gazze'de yol açtığı ölüm, yıkım ve insani krizin boyutlarının uluslararası hukuka göre soykırım eşiğini aştığını" bildirdi.Tel Aviv, genel olarak kendisine karşı açılan uluslararası davaları haksız ve önyargılı bularak reddediyor.Güney Afrika, UAD'ye açtığı davada İsrail'i "Gazze'deki Filistinlileri yok etmeyi" amaçlayan "soykırım" eylemleriyle suçladı.Dosyada, Tel Aviv'in "ayrım gözetmeksizin güç kullanımına başvurduğu ve bölge halkını zorla yerinden ettiği" ifade edildi.Rapor, bir devlete yönelik hiçbir saldırının soykırıma karşı 1948 sözleşmesinin ihlal edilmesini haklı gösteremeyeceğini savundu.Sözleşmeyi imzalayan İsrail ise bu suçlamayı reddetti. Ulusal güvenlik danışmanı Tzachi Hanegbi İsrail gazetesi Yediot Aharonot'a yaptığı açıklamada "Yahudi halkı soykırımın ne olduğunu herkesten daha iyi bilir" dedi.Güney Afrika geçen hafta mahkemeden İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal askıya alması için bir ara emir çıkarmasını istedi. Dava devam ederse yıllar sürecek ancak ara kararın haftalar içinde çıkabileceği belirtiliyor.UAD'nin İsrail aleyhine vereceği bir kararın ülkeyi siyasi ve ekonomik olarak izole edebileceği ifade ediliyor.Kudüs İbrani Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Barak Medina, "İsrail bunu görmezden gelemez" dedi.Gazze'de çatışmalar sona erdiğinde İsrail'de seçimlerin yapılması bekleniyor. Ülkede Hamas saldırısıyla bağlantılı istihbarat ve güvenlik zafiyetlerine yönelik yaygın öfkenin, iktidarda olanlar için kötü sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.