Samanyolu Haber /Spor / İşte Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi /19 Haziran 2024 14:29

İşte Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda kuralar çekildi. Turnuvaya bu turdan dahil olan Trabzonspor'un rakibi Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibi oldu.

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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Bordo mavili takım, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan merkezinde yapılan kura çekimine seri başı olarak katıldı.

Trabzonspor, kura çekiminde Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) maçının galibiyle eşleşti. 

Bordo mavililer ilk maçı 25 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı 1 Ağustos'ta kendi sahasında oynayacak. 

FENERBAHÇE LUGANO İLE EŞLEŞTİ

Öte yandan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Fenerbahçe'nin rakibi İsviçreli ekip Lugano oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi LuganoŞampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi LuganoSPOR

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