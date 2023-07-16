Samanyolu Haber /Gündem / 'İstifa edeceğim' demişti vazgeçti; Beni atsınlar! /16 Temmuz 2023 10:40

'İstifa edeceğim' demişti vazgeçti; Beni atsınlar!

Bolu’dan Ankara’ya “Adalet ve Değişim Yürüyüşü” başlatan ve CHP disiplin kurulu kararından önce istifa edeceğini açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kararından vazgeçti. Özcan, İstifa etmeyeceğim. Beni atsınlar” dedi.

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CHP’den Partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju  Özcan, 3 Temmuz’da ‘değişim’ ve ‘adalet’ temasıyla Bolu’dan Ankara’ya CHP genel merkezine yürümeye başlamıştı. 

CHP Genel Merkezi’ne varan Özcan’ın burada partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan açıklamalar yapmıştı. Özcan, gazeteci Fatih Altaylı’ya partiden atılmasından bir gün önce istifa edeceğini “Genel başkan talimat vermiş. ‘Bunu en geç ayın 20’sinden önce partiden atın’ demiş. Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19’nda partimden istifa edeceğim” sözleriyle açıklamıştı.  

CNN Türk’e katılan Özcan, Altaylı’ya verdiği demece ilişkin arkadaşlarının uyarısıyla duygusal bir tepki verdiğini anladığını belirtirken istifa etmeyeceğini açıkladı. Özcan şunları söyledi:

“İstifa etmeyeceğim, bu tarihe geçsin. Beni atsınlar. Gerekçeli kararda ne yazacak merak ediyorum.”
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