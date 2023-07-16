Samanyolu Haber /Gündem / Tehlike çanları Soylu için çalıyor! /16 Temmuz 2023 10:48

Tehlike çanları Soylu için çalıyor!

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevde olduğu dönemde, Emniyet teşkilatındaki yapılanmasına ilişkin raporlar hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre, dönemin İstanbul Valisi, bugünün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sunulan raporlar için talimatı Erdoğan verdi.

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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında görevde bulunduğu sırada emniyet teşkilatındaki yapılanmasına ilişkin raporlar hazırlandığı belirtildi. Buna göre, 2022 yılından bu yana hazırlanan raporlar dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya sunuldu.

KRT'den İlknur Yağumli'nin aktardığına göre, rapor hazırlanmasına ilişkin talimat AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Raporların Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 14-28 Mayıs seçimlerinden önce, 2022 yılının Kasım ayında hazırlandığı kaydedildi. Ayrıca raporların AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi ile dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya sunulduğu aktarıldı.

RAPORLARIN İÇERİĞİNDE NE VARDI?
Yerlikaya’ya sunulan raporlarda Soylu dönemindeki atamalar ve tüm birimlerle ilgili detaylı bilgilere yer verildi. Özellikle TEM, Narkotik ve KOM birimlerine ilişkin Yerlikaya’ya özel hazırlanan geniş kapsamlı belgeler sunuldu.

Bu üç birimin işleyişi, Soylu dönemindeki faaliyetleri ve yapılanmasına dair detaylar aktarıldı. Öte yandan uyuşturucu, organize suçlar, insan kaçakçılığı ve terör faaliyetlerine karşı atılan hamleler ve ilişkiler de yer aldı. Uyuşturucu ağının Türkiye’deki yapılanması, uyuşturucu ticaretine bazı noktalarda nasıl göz yumulduğu ve bu ağın içinde kimlerin olduğu da konuşuldu. Birim yöneticileri hakkında bilgiler de aktarıldı.

Ayrıca raporda birçok isim için şöyle detaylara da yer verildi. Buna göre bir emniyet müdür yardımcısının Ankara Gölbaşı’nda villa yaptırdığı, villasının sadece dış cephe harcamalarının 400 bin lira civarında olduğu ve beraberinde yapılan harcamalara dikkat çekildi.

Bu detayların verilmesinin sebebi olarak Soylu döneminde bazı isimlerin Emniyet’teki konumunu kullanarak farklı ilişki ağları içine girmesinden şüphelenildiği gösterildi. Özellikle bu üç birimde, il müdürleri ve daire başkanları başta olmak üzere tırpanlama hareketi olacağı ileri sürüldü. 
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