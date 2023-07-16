Ünlü ekonomistten Erdoğan’ı kızdıracak analiz: 'En kötü durumda...'

Sosyal medya hesabından Türkiye'ye dair paylaşımlar yapan Ash, regülasyonlar, cari açık, enflasyon ve seçimlere kadar uygulanan ekonomi politikalarına değindikten sonra "Türkiye, muhtemelen 2000-01 krizinden bu yana gördüğüm en kötü durumda" ifadelerini kullandı.







Ash, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye - muhtemelen 00/01 krizinden bu yana gördüğüm en kötü ekonomik durumda. Bankalar, saçma düzenleyici ortam ve büyük negatif IR marjları nedeniyle kredi vermiyor.





Şirketler, üretmek için işletme sermayesinden yoksunlar.





Avrupa'daki zayıf talep nedeniyle ihracat zor durumda.







Cari işlemler açığı, döviz kurlarında önceden (seçimlerden önce) uygulanan sabitleme, zayıf ihracat ve asgari ücrete yapılan zamların ardından oluşan rekabetçilik problemiyle yükseldi.





Önceki berbat ekonomi politikaları, Şimşek (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) ve Erkan (Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan) tarafından gevşetilmeli, ancak Jenga oyunundaki gibi tüm ev çökmeden önce hangi politikanın kaldırılacağı belirsiz.





Kredibilitesi olan güvenilir bir ekibin ve Körfez parasının (ekonomi politkalarında) yavaş normalleşme için zamam kazandıracağını umuyoruz. Ancak belki de 'şok terapisi' tek çözümdür. "