Samanyolu Haber /Gündem / İstifası merak konusu olan başkan konuştu: '10 belediye başkanı da istifa etmeli' /23 Şubat 2023 23:21

İstifası merak konusu olan başkan konuştu: '10 belediye başkanı da istifa etmeli'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, istifa edip etmeyeceğine ilişkin soruya, "Şehir o kadar zor durumda ki bırakıp kaçmak olmaz. Ben istifa edeceksem, 10 belediye başkanı da etmeli" şeklinde yanıt verdi.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin en fazla etkilediği illerin başında gelen Hatay'da, çok sayıda bina yıkıldı, binlece yurttaş evsiz kaldı.

Kentte yeterli önlemlerin alınmaması, denetim konusunda eksik kalınması sebebiyle eleştirilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, HaberTürk kanalında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

"10 BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFA ETMELİ"
Mehmet Akif Ersoy’un "İstifa edilmesi gerekiyor mu, siz düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben istifa edeceksem 10 belediye başkanı da istifa etmeli" yanıtını verdi.

Savaş, şöyle konuştu:

"Şehir şu an o kadar zor durumda ki bırakıp kaçmak olmaz. İlçelerin yetkisi 9 yıldır bende değil. İstifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım. Ben istifa edeceksem, 10 belediye başkanı da etmeli."

"Neden en büyük yıkım Antakya'da oldu?" sorusuna da yanıt veren Savaş, "Burada tek bileşen belediye değil. Bunun hesabı verilecekse herkesin vermesi lazım. Yaralarımızı sardıktan sonra ben her aşamayı anlatayım" 
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