Belediye Başkanı isyan etti: Vallahi yeter bir çadır gönderemediniz, beni de Silivri'ye atın

Hatay'ın Defne ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Güzel, canlı yayında depremzedelerin çadır sıkıntısının devam ettiğini belirterek "Duyun artık ya. Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz" dedi. Güzel, "Bunun muhatabı kimse üstüne alınsın. Beni de Silivri'ye atın" ifadelerini kullandı.







İbrahim Güzel, bugün Halk TV ana habere bağlandı. Moderatör İrfan Değirmenci ile yaşanan son depremi konuşan Güzel, depremzedelere yeteri kadar yardımın getirilmediğini söyleyerek, "İnsanların başlarını sokabileceği bir yerleri yok" diye konuştu.





'DUYUN ARTIK YA'

"Dost belediyeler geldi. Beslenme, su, battaniye ihtiyacını karşıladık ama insanların başlarını sokabilecek bir yerleri yok. Duyun artık ya. Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz. Bunun muhatabı kimse de o üstüne alınsın artık. Beni de Silivri'ye atın. Bittik ya, kapatıyorum ben artık, yeter."







Güzel bu sözlerinin ardından telefonu kapattı.