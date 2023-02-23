Samanyolu Haber /Gündem / Hatay'da deprem yine korkuttu; Validen açıklama geldi /23 Şubat 2023 20:31

Hatay'da deprem yine korkuttu; Validen açıklama geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük can ve mal kaybına sebep olduğu Hatay'da yeni bir deprem daha meydana geldi.

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Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Hatay Valisi Doğan, "Deprem nedeniyle birkaç hasarlı binanın yıkılması dışında önemli bir durum yok" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.53'te Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı. Deprem, 9,76 kilometre derinlikte oldu.

"ARTÇI DEPREMLER NE YAZIK Kİ BEKLENECEKTİR"
Öte yandan deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Hatay'daki depremle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ercan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Balıklıdere-Defne’de Hatay’da 23 Şubat 2023 18.53’de 8.1 odak derinliğinde M6,4’lük depremin artçısı oldu. Ağır çığımlı (hasarlı) yapıların bir çoğu göçme eşik değerine gelmiş ya da göçmüş olabilir. Bundan daha büyük artçı depremler ne yazık ki beklenecektir."

"BİRKAÇ HASARLI BİNA YIKILDI"
Hatay Valisi Rahmi Doğan da depremin ardından bir açıklama yaptı. Doğan, birkaç hasarlı binanın yıkıldığını belirtti.

Açıklamada, "Deprem nedeniyle birkaç hasarlı binanın yıkılması dışında önemli bir durum yok. İlk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ya da enkaz altında kalma durumu da söz konusu değil " dedi.


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